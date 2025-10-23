Еще один житель пропал в Красноярском крае после семьи Усольцевых

Мужчина исчез в 10 км от места пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае, сообщил Telegram-канал SHOT. Пять дней назад он ушел на рыбалку и до сих пор не выходит на связь.

Как отметил канал, 18 октября рыбак уехал на станцию Кой в Партизанском районе и планировал вернуться на следующий день. В процессе поисков спасатели обнаружили на берегу лодку пропавшего.

Ранее сосед Усольцевых Виктор Бурмистров назвал членов пропавшей в тайге семьи приветливыми. Он рассказал, что не часто видел их, но при этом не замечал за ними странного поведения. Бурмистров добавил, что его поразило решение семьи поехать далеко в поход.

До этого председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев заявил, что шансы найти семью Усольцевых станут выше после схода снега. По его словам, специалисты могут осуществить эффективную работу по поиску пропавших лишь после таяния снежного покрова. В свою очередь руководитель поискового отряда Светлана Торгашина заявила, что Усольцевы могли встретить секретные поселения староверов и найти там приют.