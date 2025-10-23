Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 13:19

Сосед Усольцевых рассказал о впечатлениях от общения с пропавшей семьей

Сосед Усольцевых Бурмистров назвал членов пропавшей семьи приветливыми

Василий Романович, сосед пропавшей семьи Усольцевых Василий Романович, сосед пропавшей семьи Усольцевых Фото: NEWS.ru

Сосед Усольцевых Виктор Бурмистров назвал членов пропавшей в тайге семьи приветливыми. Он рассказал корреспонденту NEWS.ru, что не часто видел их, но при этом не замечал за ними странного поведения. Бурмистров добавил, что его поразило решение семьи поехать далеко в поход.

Да так, приветливые [были], больше ничего сказать не могу, — сказал Бурмистров.

Ранее Следственный комитет опроверг версию о подготовке пропавшей в тайге семьи Усольцевых к эмиграции за границу. Пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова подчеркнула, что ведомство не обнаружило никаких свидетельств намерения семьи скрыться за рубежом.

До этого председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев считает, что шансы найти семью Усольцевых станут выше после схода снега. По его словам, специалисты могут осуществить эффективную работу по поиску пропавших лишь после таяния снежного покрова. В свою очередь руководитель поискового отряда Светлана Торгашина заявила, что Усольцевы могли встретить секретные поселения староверов и найти там приют.

Россия
Красноярский край
пропажи
поиски
соседи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солист «Иванушек» рассказал о подготовке к родам жены
«Полный мрак»: Захарова не поняла решение ЕС и описала его одной фразой
Тайна смерти гитариста Kiss расследуется судмедэкспертом
Хит соцсетей — ленивые запеченные роллы! Готовим вкуснее, чем в суши-баре
Энергетик ответил, как санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа повлияют на РФ
В центре Петербурга утонул морж
Самойлова похвасталась роскошным подарком от тайного ухажера
БПЛА над Бронницами, бомба в динамике, ампутация: ВСУ атакуют РФ 23 октября
Депутат Шеремет раскрыл, кому нанесут вред новые санкции Евросоюза
Рубль получил поддержку? Курсы валют 23 октября: доллар, евро и юань
«Ты — гений! Великий!»: история любви Винер и Усманова
Сосед Усольцевых рассказал, могли ли они примкнуть к секте или староверам
Украина сообщила о получении от России тел погибших
Имущество экс-главы Плеса на 1 млрд рублей обратили в доход государства
Адвокат ответит, можно ли оспорить штраф с дорожной камеры
Медведев назвал явный плюс отказа Трампа от встречи с Путиным в Будапеште
Стало известно, для кого в России могут смягчить НДС
Военкор оценил ночные удары по Украине
Президент АРБ объяснил, кого коснутся новые банковские санкции против РФ
Сайт Евросоюза сломался после публикации 19-го пакета санкций против России
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.