Сосед Усольцевых рассказал о впечатлениях от общения с пропавшей семьей

Сосед Усольцевых Виктор Бурмистров назвал членов пропавшей в тайге семьи приветливыми. Он рассказал корреспонденту NEWS.ru, что не часто видел их, но при этом не замечал за ними странного поведения. Бурмистров добавил, что его поразило решение семьи поехать далеко в поход.

Да так, приветливые [были], больше ничего сказать не могу, — сказал Бурмистров.

Ранее Следственный комитет опроверг версию о подготовке пропавшей в тайге семьи Усольцевых к эмиграции за границу. Пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова подчеркнула, что ведомство не обнаружило никаких свидетельств намерения семьи скрыться за рубежом.

До этого председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев считает, что шансы найти семью Усольцевых станут выше после схода снега. По его словам, специалисты могут осуществить эффективную работу по поиску пропавших лишь после таяния снежного покрова. В свою очередь руководитель поискового отряда Светлана Торгашина заявила, что Усольцевы могли встретить секретные поселения староверов и найти там приют.