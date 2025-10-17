Уфолог провел параллель между пропажей Усольцевых и Норфолкским полком Уфолог Петухов: семья Усольцевых могла пропасть так же, как Норфолкский полк

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла стать жертвой аномального явления, аналогичного тому, что привело к исчезновению батальона Норфолкского полка 12 августа 1915 года, заявил NEWS.ru уфолог Александр Петухов. По его словам, в обоих инцидентах наблюдалось вмешательство необъяснимых сил, что привело к бесследной пропаже людей.

Почему могла пропасть семья Усольцевых? Похожий случай произошел в начале XX века. В это время также пропал в горах целый полк Норфолкских солдат. Их просто накрыло некое облако, и потом исчезли все. А что касается конкретных следов, ну, извините, это уж надо спрашивать у тех, кто искал, — пояснил Петухов.

Ранее знакомый отца семейства Усольцевых Александр Дымов заявил, что пропавшие в Красноярском крае Сергей и Ирина Усольцевы, а также их маленькая дочь могут ждать помощи в зимовье браконьеров. По его словам, местные жители утверждают, что это востребованные и богатые охотничьи угодья. Он назвал обилие браконьеров самым распространенным атрибутом охотоведческих территорий.