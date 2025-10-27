Самарский губернатор назвал срок, в который он будет вежлив с подчиненными

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев публично пообещал сохранять вежливый стиль общения с сотрудниками правительства региона. Как он заявил в ходе оперативного совещания, посвященного рассмотрению обращений граждан, он намерен соблюдать это правило еще 10 дней. Трансляция заседания велась на странице областного правительства во «ВКонтакте».

Поводом для комментария губернатора стала жалоба жительницы Тольятти на продолжительный ремонт протекающей кровли в многоквартирном доме. Представитель Государственной жилищной инспекции региона Георгий Степанян сообщил, что решение данного вопроса не относится к компетенции его ведомства.

У меня есть еще дней 10, в которые я обещал себе, коллегам в правительстве, что я буду достаточно вежлив. В том числе, когда слушаю такие доклады [о том, что] месяц жителей затапливает, — сказал Федорищев.

Губернатор поручил министру энергетики и ЖКХ Виталию Брижаню предоставить исчерпывающую информацию о мерах по устранению проблемы тольяттинской жительницы. По словам последнего, с пострадавшей уже заключено соглашение о компенсации материального ущерба, а полное восстановление кровли планируется завершить до конца ноября.

Ранее Федорищев извинился за грубость при увольнении главы Кинельского района Юрия Жидкова. Руководитель региона использовал бранное слово, когда сообщал чиновнику об отстранении от должности. Федорищев покаялся перед жителями области.