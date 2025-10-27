Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 18:03

В Госдуме резко высказались о готовности ЕС атаковать объекты РФ в Европе

Депутат Колесник: серая зона РФ может пройти по территории недружественных стран

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Серая зона России может простираться через территории недружественных государств, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, высказывания премьер-министра Польши Дональда Туска способны спровоцировать неблагоприятные для Европы последствия.

Идиотские заявления Туска подвигают нас к каким-то действиям. Пусть подумают, как бы наша серая зона не прошла по недружественным странам. Она перережет все логистические цепочки, удары, которые потенциально могут быть нанесены с недружественных стран, которые они уже анонсировали. Многие, думаю, не против, чтобы весь этот кошмар наконец прекратился. Они довели себя истериками до такого состояния исступления, что скоро от этого и умирать начнут, от инсультов и инфарктов, — высказался Колесник.

Ранее Туск заявил, что Украина может атаковать российские объекты в Европе. Он сослался на решение польского суда, который заблокировал запрос Германии об экстрадиции подозреваемого в диверсии на газопроводах «Северный поток».

Европа
Украина
Госдума
Дональд Туск
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Полумиф»: в Совфеде раскрыли, есть ли у России теневой флот
«А потом что?»: Чижов раскрыл, на сколько бы хватило Украине активов России
Политолог ответил, сможет ли Украина атаковать российские объекты в Европе
В Кремле ответили на вопрос о саммите России и США
Взорвавшийся в Подмосковье космический объект может быть астероидом
Военэксперт объяснил использование преступников в заградотрядах ВСУ
Снегопад с ливнем и холод до 0? Погода в Москве в начале декабря: что ждать
Стало известно, как мошенники обманывают школьников в Москве
Раскрыто, как наказать забивающего мусоропровод соседа
Жертва двух педофилов ненавидит себя: девочку насиловали за спиной у мамы
В России создали уникальную машину-амфибию с ледорезом
В Госдуме объяснили, зачем Киев берет в ВСУ уголовников
Пенсионер хотел открыть сейф с опасным содержимым болгаркой и устроил взрыв
Два человека погибли при крушении крана в Севастополе
«Не могу это смотреть»: Поргина о ремейке фильма «Москва слезам не верит»
Вице-премьер России оценил перспективы санкционной политики Запада
«Встретимся в суде»: юрист Киркорова высказался о многомиллионном иске
Telegram начал торговать токенизированными бумагами США
Осужденную экс-депутата Рады со скандалом выставили из самолета в Европе
В Госдуме ответили Польше на разрешение ВСУ атаковать объекты РФ в Европе
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка
Общество

Сажаешь в ноябре — в апреле вырастает куст с красными и розовыми помпонами: не многолетник, а сказка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.