В Госдуме резко высказались о готовности ЕС атаковать объекты РФ в Европе

Серая зона России может простираться через территории недружественных государств, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, высказывания премьер-министра Польши Дональда Туска способны спровоцировать неблагоприятные для Европы последствия.
Идиотские заявления Туска подвигают нас к каким-то действиям. Пусть подумают, как бы наша серая зона не прошла по недружественным странам. Она перережет все логистические цепочки, удары, которые потенциально могут быть нанесены с недружественных стран, которые они уже анонсировали. Многие, думаю, не против, чтобы весь этот кошмар наконец прекратился. Они довели себя истериками до такого состояния исступления, что скоро от этого и умирать начнут, от инсультов и инфарктов, — высказался Колесник.
Ранее Туск заявил, что Украина может атаковать российские объекты в Европе. Он сослался на решение польского суда, который заблокировал запрос Германии об экстрадиции подозреваемого в диверсии на газопроводах «Северный поток».