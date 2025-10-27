В Госдуме резко высказались о готовности ЕС атаковать объекты РФ в Европе Депутат Колесник: серая зона РФ может пройти по территории недружественных стран

Серая зона России может простираться через территории недружественных государств, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, высказывания премьер-министра Польши Дональда Туска способны спровоцировать неблагоприятные для Европы последствия.

Идиотские заявления Туска подвигают нас к каким-то действиям. Пусть подумают, как бы наша серая зона не прошла по недружественным странам. Она перережет все логистические цепочки, удары, которые потенциально могут быть нанесены с недружественных стран, которые они уже анонсировали. Многие, думаю, не против, чтобы весь этот кошмар наконец прекратился. Они довели себя истериками до такого состояния исступления, что скоро от этого и умирать начнут, от инсультов и инфарктов, — высказался Колесник.

Ранее Туск заявил, что Украина может атаковать российские объекты в Европе. Он сослался на решение польского суда, который заблокировал запрос Германии об экстрадиции подозреваемого в диверсии на газопроводах «Северный поток».