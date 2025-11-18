Раскрыто, когда примерка в магазине может привести к дополнительным тратам

Продавец может потребовать заплатить за вещь, испорченную макияжем во время примерки, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, речь идет именно о возмещении стоимости восстановления товара, а не о принудительной покупке изделия. Он отметил, что обязанность по компенсации возникает только при соблюдении продавцом определенных условий.

Если покупатель при примерке испортил вещь, например, испачкал макияжем или порвал ее, он обязан в силу норм Гражданского кодекса компенсировать причиненный вред. Это не значит, что надо покупать товар, а только компенсировать ремонт или восстановление. Если это невозможно — стоимость, но не розничную, а ту, по которой ее приобрел магазин. Кроме того, продавец обязан довести до покупателя предупреждение, что ту или иную вещь нельзя примерять с макияжем, а также другие необходимые правила, которые нужно соблюдать при примерке, — пояснил Салкин.

Он добавил, что для взыскания ущерба торговая точка обязана предъявить покупателю официальную претензию и лишь в случае отказа возмещать вред обращаться в судебные инстанции. По словам юриста, если вещь порвалась при примерке по причине низкого качества изделия, то покупатель отвечать за это не должен.

Ранее юрист Анна Циммерман заявила, что, спрашивая, нужен ли вам чек, кассир защищает интересы магазина, а не покупателя. Она посоветовала не соглашаться на предложение его не брать, так как это является главным доказательством покупки.