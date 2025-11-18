Юрист назвал самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году

Июль 2026 года станет наиболее выгодным месяцем для планирования отпуска с финансовой точки зрения, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. Следующими по экономической привлекательности эксперт назвал апрель, сентябрь, октябрь и декабрь.

Как пояснил специалист, для сотрудников с окладной системой оплаты труда выгодность отпуска напрямую зависит от количества рабочих дней в месяце. Наличие дополнительных выходных или праздничных дней не влияет на размер фиксированного оклада, тогда как отпускные рассчитываются, исходя из среднего дневного заработка работника. Поэтому ключевым фактором становится соотношение стоимости одного рабочего дня и среднедневного заработка.

Самым выгодным месяцем для использования отпуска будет июль. Немного хуже будут апрель, сентябрь, октябрь и декабрь, — сказал Южалин.

Эксперт подчеркнул, что, когда стоимость рабочего дня превышает показатель среднедневного заработка, использование отпуска становится финансово невыгодным. Для определения оптимального периода необходимо проводить сравнительный анализ этих показателей. Месяцы с приблизительно равными значениями считаются нейтральными с точки зрения материальных потерь.

Ранее ЛДПР разработала законопроект о введении дополнительного оплачиваемого отпуска для работников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров продолжительностью пять дней. Данная мера направлена на профилактику профессионального выгорания, сохранение здоровья и поддержание трудоспособности указанных категорий граждан.