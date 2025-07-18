Народные приметы на 18 июля: к чему месяц играет на Афанасьев день?

Приметы на 18 июля — что можно и нельзя делать в Афанасьев день

Народные приметы на 18 июля: к чему месяц играет на Афанасьев день?

18 июля в народном календаре — день Афанасия Афонского, часто называемый Месяцевым праздником. Наши предки внимательно наблюдали за природой, веря, что она открывает тайны будущего. День этот считался особенным для луны, а потому много примет сегодня связано именно с ней.

Погодные вестники на Афанасьев день

Месяц «играет»: если при восходе луна переливается разными оттенками, будто меняет цвет или качается — это сулило отличный урожай зерновых и богатую осень. Чем ярче игра, тем щедрее земля отблагодарит тружеников.

Звездное небо: множество ярких звезд вокруг луны предвещало погожее утро следующего дня. Если же звезд почти не видно — готовились к облачности или осадкам.

Утренний туман: плотный туман, стелющийся по земле или над водой на рассвете, обещал удачу грибникам — в лесах вскоре должно было появиться изобилие грибов.

Облака в вышине: высокие перистые облака, медленно плывущие по небу, указывали на устойчивую, сухую погоду на ближайшие дни.

О чем предупреждает поведение зверей и птиц 18 июля

Крик совы или филина: услышать ночной крик совы или филина в канун дня или в сам праздник считалось недобрым знаком, предрекающим возможные сплетни или мелкие неприятности.

Ласточки низко летают: если ласточки и стрижи весь день реют у самой земли — это верная примета к скорому дождю. Насекомых, их пищу, прижимает к земле влажный воздух.

Муравьи спешат: наблюдали за муравейниками. Если муравьи особенно активны, спешат, заделывают входы плотнее обычного — это предупреждало о надвигающемся ненастье.

Пчелиный гул: громкое, ровное жужжание пчел с утра говорило о том, что день будет ясным и теплым, а медосбор — удачным.

Народные приметы на 18 июля: к чему месяц играет на Афанасьев день? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что категорически нельзя делать 18 июля

Считалось, что в Месяцев праздник нужно проявлять особую осторожность и уважение к ночному светилу. Поэтому запрещалось:

Смотреть на луну долго и пристально: особенно одному. Верили, что это может навлечь неприятности, лишить сил или наградить дурными снами.

Шить, вязать, прясть: острые предметы (иглы, спицы, веретено) символически могли «ранить» или «проколоть» месяц, что сулило беды. Любая работа с нитями также не приветствовалась.

Ссориться и сквернословить: громкие конфликты и брань могли оскорбить тихую лунную энергию дня, навлечь разлад в семью на долгое время.

Оставлять немытую посуду на ночь: считалось, что это привлечет нечистую силу, которая любит питаться остатками.

Что нужно сделать обязательно в Афанасьев день

Почтить месяц: вечером выходили на улицу, смотрели на восходящую луну (но не пристально!), мысленно просили у нее здоровья, благополучия и ясного ума. Иногда кланялись.

Собирать целебные травы: считалось, что травы, собранные на Афанасия, особенно целебны. Заготавливали зверобой, душицу, чабрец, пижму — они должны были обрести особую силу против болезней и нечисти.

Защитить дом: для оберега жилища от злых духов и сглаза использовали полынь. Ее веточки развешивали у входа, клали на окна, окуривали помещения.

Провести день в благости: старались быть доброжелательными, помогать близким, заниматься мирными, созидательными делами. Считалось, что заложенная в этот день энергия благости принесет плоды.

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