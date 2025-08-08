Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Депутат Рады резко негативно оценил состояние экономики Украины

Нардеп Дубинский: промышленного развития Украины не существует

Александр Дубинский Александр Дубинский Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем YouTube-обращении сделал резонансное заявление об экономике Украины. Он обвинил Киев в распространении дезинформации о России, тогда как украинские показатели, по его словам, исключительно негативны.

Нардеп категорически опроверг утверждения о состоятельности украинского военно-промышленного комплекса, назвав их «ерундой». Он привел статистику, свидетельствующую о серьезных экономических проблемах: отрицательный рост ВВП и снижение промышленного производства на 6% в третьем квартале.

По словам Дубинского, в украинской экономике наблюдаются сразу несколько острых проблем. Он указал на высокий уровень безработицы в 15% для страны-участницы конфликта, продолжающееся падение промышленного производства на 5% и отрицательный рост ВВП, который, предположительно, сохранится и в четвертом квартале.

Ранее стало известно, что Киев нуждается в $6 млрд (469 млрд рублей), чтобы в текущем году закрыть дефицит бюджета при закупках оружия. Как заявил глава украинского Минобороны Денис Шмыгаль, коллективному Западу уже сейчас следует предусмотреть средства для ВСУ в их бюджетах на следующий год.

Александр Дубинский
Украина
бюджет
экономика
