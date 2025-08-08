Трамп не связывает переговоры с Путиным и встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что не ставит проведение переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в зависимость от его встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление хозяин Белого сделал во время общения с журналистами в Овальном кабинете, указывая на желание быстрее решить конфликт.

На прямой вопрос о необходимости предварительной встречи Путина с Зеленским Трамп ответил, что российский лидер ничего не должен украинскому политику.

Нет, он не должен, нет. Путин и Зеленский хотели бы встретиться со мной, — отметил Трамп.

Он также выразил желание ускорить переговорный процесс по урегулированию конфликта. По словам президента, ему «не нравятся долгие ожидания».

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что будущая встреча президента России и его американского коллеги почти наверняка будет посвящена украинскому вопросу. Что касается отношений Москвы и Вашингтона, для обсуждения этого вопроса требуется больше времени на подготовку. Эксперт также допустил, что встреча может стать своеобразным катализатором. Она поможет организовать дальнейшие переговоры по украинскому вопросу на уровне дипломатов, спецслужб и других ведомств.