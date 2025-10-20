Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 октября 2025 в 19:10

Рубио озвучил важный аспект в работе над достижением мира на Украине

Рубио: контакты между Россией и США важны для разрешения конфликта на Украине

Марк Рубио Марк Рубио Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Предстоящие встречи США и России важны для долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта, заявил госсекретарь США Марко Рубио во время разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В Госдепартаменте добавили, что общение состоялось после телефонного разговора между главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Госсекретарь подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в продвижении долгосрочного урегулирования российско-украинского конфликта в соответствии с видением президента Трампа, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Лавров и Рубио пообщались по телефону. В МИД России добавили, что состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, достигнутых в ходе общения Путина и Трампа.

До этого замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Рубио и Лавров намерены обсудить специальную военную операцию на Украине. Также, по его словам, будет подниматься тема двусторонних отношений России и США.

Марко Рубио
Госдепартамент США
Сергей Лавров
Владимир Путин
Рубио озвучил важный аспект в работе над достижением мира на Украине
