20 октября 2025 в 20:15

Приютам запретили отдавать черных кошек перед Хеллоуином

DM: приютам запретили отдавать черных кошек из-за риска жертвоприношений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти испанского города Терраса на северо-востоке Каталонии ввели временный запрет на передачу черных кошек из приютов, передает Daily Mail. Меры приняты из опасений, что в преддверии Хеллоуина животные могут стать жертвами жестоких действий или использоваться в качестве реквизита для обрядов.

С 6 октября по 10 ноября все запросы на передачу животных в опеку будут отклоняться, чтобы защитить их от причинения вреда или использования в качестве реквизита, — говорится в материале.

По данным издания, подозрения в возможных преступлениях возникли из-за резкого увеличения запросов на черных кошек накануне Хеллоуина. На данный момент в Террасе не было зафиксировано случаев жестокого обращения с животными, связанных с этим праздником. Тем не менее власти приняли решение приостановить выдачу животных из приютов.

Ранее Русская православная церковь выступила с критикой в адрес попыток адаптировать празднование Хеллоуина к традициям русской культуры. Заместитель председателя синодального отдела Вахтанг Кипшидзе выразил мнение, что этот праздник совершенно чужд российскому обществу и не приносит никакой пользы. По его словам, Хеллоуин наполнен мрачным содержанием, которое абсолютно не соответствует христианским ценностям.

Хеллоуин
праздники
Италия
приюты
животные
ритуалы
