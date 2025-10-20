Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 20:32

Мясников назвал главное правило для здоровья кишечника

Доктор Мясников призвал не пить антибиотики без назначения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следует избегать приема антибиотиков без острой необходимости для поддержания здоровья кишечника, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По его словам, это является главным правилом.

Врач подчеркнул, что антибиотики могут оказывать негативное воздействие на кишечный микробиом, который играет важную роль в поддержании здоровья. В частности, использование антибиотиков у детей в возрасте до одного года может увеличить вероятность развития бронхиальной астмы, аллергических реакций и ослабления иммунной системы.

Ранее Мясников подчеркнул важность правильного начала дня. По его мнению, нужно вставать раньше и уделять время себе утром, вместо того, чтобы сразу проверять телефон. Главный совет — вовремя ложиться спать, чтобы утром иметь возможность спокойно подготовиться к предстоящему дню.

До этого врач назвал «артроз первой степени» бессмысленным. По словам доктора, такой диагноз может быть поставлен многим людям, однако он не оказывает существенного влияния на жизнь пациента. Мясников подчеркнул, что наличие артроза первой степени не означает отсутствие проблемы, но и не требует радикальных мер.

Александр Мясников
врачи
антибиотики
здоровье
