Президента Украины Владимира Зеленского выгнали с переговоров в Вашингтоне, депутат Госдумы Андрей Колесник озвучил предполагаемые сроки освобождения Херсона, полиция задержала курьера, причастного к хищению 2,5 млн рублей у дочери хормейстера и продюсера Михаила Турецкого — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Трамп швыряет карты и не собирается отдавать Tomahawk: визит Зеленского обернулся скандалом

Экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский в Вашингтоне хотел обмануть американского коллегу Дональда Трампа, однако его попытка провалилась, в связи с этим главу государства изгнали с переговоров. По его словам, удивление западных СМИ насчет провала визита вызвано тем, что они вообще не занимались анализом подготовки этой встречи.

«Зеленскому в Вашингтоне не удалось обмануть Трампа, его выкинули с переговоров. Зеленский привез Трампу дырку от бублика и пытался ее задорого продать», — отметил он.

Кроме того, представители команды Трампа во время встречи с Зеленским требовали от Киева вывести войска из Донбасса. По данным источника, американская сторона ссылалась на то, что эти территории закреплены за Россией в ее конституции.

«[Спецпосланник американского лидера Стив] Уиткофф говорит, что это внесено в Конституцию [России]», — процитировало издание Зеленского.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Украинский лидер, в свою очередь, отказался от предложения «отступления из Донбасса» и добавил, что представители команды Трампа выразили опасения по поводу возможного наступления Украины в случае перемирия.

Во время встречи речь зашла и о передаче Tomahawk. Трамп отказался поставлять Украине крылатые ракеты и говорил о предоставлении гарантий безопасности, причем не только для Киева, но и для Москвы. Источники указывают, что позиция главы Белого дома сбила с толку украинскую делегацию.

«Трамп также отказался предоставить Украине ракеты Tomahawk и высказался о предоставлении гарантий безопасности как Киеву, так и Москве. Эти комментарии сбили украинскую делегацию с толку», — обратили внимание аналитики.

По словам Трампа, Вашингтон не может отдать ракеты еще по той причине, что они необходимы США. Однако, по словам хозяина Белого дома, вопрос о возможности передачи ВСУ крылатых ракет Tomahawk все еще изучается.

«Нам нужно помнить одну вещь. Они нужны и нам самим. Мы не можем отдать все наше оружие Украине. Мы просто не можем это сделать», — отметил республиканец.

Также во время визита Зеленского Трамп предложил украинским властям согласиться с условиями, которые предлагает Россия. Лидер Штатов предупредил, что в случае отказа его страна может оказаться уничтоженной.

Уточняется, что Трамп охарактеризовал ситуацию как критическую для Украины. При этом издание Financial Times отметило, что украинской стороне удалось добиться определенного прогресса, склонив президента Штатов к поддержке идеи о заморозке текущей линии фронта.

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кроме того, сообщалось, что встреча президентов США и Украины в Белом доме переросла в «перепалку». Глава Белого дома в ходе беседы неоднократно начинал ругаться и скидывал со стола разложенные карты боевых действий на Украине.

«Встреча президента США и Зеленского то и дело перерастала в „перепалку“, во время которой Трамп „постоянно ругался“. <…> В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты линии фронта на Украине», — говорится в публикации.

Часть города контролируем: что известно об освобождении Херсона и когда он перейдет под контроль ВС РФ

В воскресенье, 19 октября, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что армия России контролирует промышленную зону Херсона на левобережье Днепра, а также дачные поселки на островах в низовье реки. По словам главы региона, освобождение населенного пункта уже начато. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Мы часть Херсона контролируем. <…> На островах, расположенных в низовьях Днепра, от Херсона и ниже, к Черному морю, достаточно большое количество дачных поселков. Они тоже все находятся под контролем Вооруженных сил [России]. Поэтому освобождение самого города Херсона уже начато», — рассказал глава региона.

Позже депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что контроль над островами в устье Днепра предоставляет Вооруженным силам России оперативную свободу для освобождения Херсона. Он подчеркнул, что в условиях боевых действий трудно предсказать, когда произойдет освобождение.

Депутат наполнил о расположении Херсона на возвышенности, что значительно усложняет задачу. Колесник также отметил, что ВСУ сталкиваются с проблемами на других направлениях и будут вынуждены перебрасывать войска.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«Я думаю, мы этим воспользуемся и Херсон будет взят в самый удобный момент, когда будет меньше всего потерь с нашей стороны. Херсон будет взят и возвращен в родную гавань, потому что Херсон является субъектом Российской Федерации и должен быть возвращен России. Произойдет это, не скажу точно в какое время, но не в самое далекое», — прокомментировал Колесник.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что бойцы российской армии, действующие на Херсонском направлении, будут стремиться добиться успехов в освобождении административного центра до конца 2025 года. По его словам, у противника большие проблемы с переброской резервов на это направление.

«Никто не отменял освобождение нашей территории, всех новых регионов. Это идет и по направлению к Запорожью. Я думаю, это будет и на Херсонщине. Губернатор региона Владимир Сальдо проявляет осторожный оптимизм, но он близок к истине. Учитывая, что у врага мало резервов для переброски и это опасно — перебрасывать с места на место, мы сейчас бьем по транспортным артериям. Вполне вероятно, что все нацелены, в том числе бойцы этой группировки, на то, чтобы не затягивать. Поэтому давайте ждать успехов в этом году», — объяснил Дандыкин.

Военэксперт отметил, что потери Вооруженных сил Украины под Херсоном существенно выросли. Он подчеркнул, что российские бойцы активизировались на этом направлении.

«Я ориентируюсь на потери врага в зоне действия группировки „Днепр“. Они растут. Сегодняшние потери составляют 90 человек, раньше было где-то 50. Завязались бои. Наши десантники — на острове Карантинный, который является, по сути, частью Херсона. Я думаю, что бои будут продолжаться. Хотя на этом направлении враг анонсировал удары, наши некоторые эксперты говорили, что вполне вероятно, что группировка „Днепр“ с участием Днепровской флотилии уже активизировала свою деятельность», — заключил Дандыкин.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Дело близится к развязке? Задержали курьера, причастного к хищению 2,5 млн рублей у дочери Турецкого

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали в Москве курьера, работающего на мошенников, которые похитили деньги у дочери музыканта Михаила Турецкого Эммануэль. Девушка отдала аферистам 2,5 млн рублей. Задержанный сообщил, что исполнял роль курьера и передал деньги неизвестному на улице Магаданской. Фигуранта заключили под стражу.

Предварительно установлено, что в течение двух дней 20-летней дочери известного артиста звонили аферисты, выдававшие себя за представителей государственных структур. Они утверждали, что девушке якобы грозит уголовное преследование за финансирование террористов.

«Чтобы избежать обыска в квартире, аферисты потребовали задекларировать все семейные сбережения и передать их через доставку такси», — написала Волк.

Эта история началась еще в сентябре. Дочь Турецкого рассказала, что передала все свои сбережения и средства из родительского сейфа мошенникам, которые манипулировали ею, угрожая возбуждением уголовного дела об экстремизме. Инцидент произошел 18 сентября, а на следующий день пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

По словам девушки, все началось с телефонного звонка о якобы доставке посылки, в ходе которого ее убедили назвать проверочный код. После этого ей пришло СМС об оформленной доверенности с просьбой немедленно перезвонить на поддельный номер горячей линии «Госуслуг».

Мошенники, представившись работниками техподдержки, помогли ей сменить пароль от личного кабинета, а затем заявили, что она оформила доверенность на гражданина Украины. На протяжении нескольких часов Эммануэль подвергалась психологическому давлению со стороны лжесотрудников Росфинмониторинга и Следственного комитета, которые угрожали уголовным преследованием всей ее семье.

Сам народный артист после произошедшего признался в любви к дочери. Девушка в Telegram-канале поделилась реакцией отца. По мнению Турецкого, его дочь бесхитростна и наивна.

«Я после этого еще больше тебя люблю. Ты для меня такая наивная, такая, понимаешь, бесхитростная. Мечта поэта, вот такая девочка, нерациональная», — поделился артист.

