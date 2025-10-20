Импотент-могильщик резал проституток: история Йоркширского потрошителя

В тихом, робком подкаблучнике Питере Сатклиффе ростом 170 см трудно было заподозрить жестокого серийного убийцу. Но на его совести 13 убийств и семь покушений. NEWS.ru рассказывает историю Йоркширского потрошителя.

Рохля нашел себе невесту с шизофренией

Питер родился 2 июня 1946 года первенцем в семье Кэтлин и Джона Сатклиффов в Лидсе — в третьем по величине городе Великобритании. Позже у пары родились еще пятеро детей — три девочки и два мальчика. Питер при рождении весил всего два килограмма, рассказывают авторы проекта «У холмов есть подкаст».

Мать оберегала сына, а отец, напротив, практически стыдился его из-за хилости мальчика и отсутствия спортивных интересов. Лишь в юношестве родитель заставил мальчика освоить тренажерный зал. Благодаря этому телосложение Питера стало более мужественным.

После школы отец устроил Питера на свою фабрику, где тот выучился на токаря. Однако, проработав всего месяц по специальности, он уволился. Молодой человек постоянно опаздывал, не укладывался в сроки, забывал детали.

Тогда Питер решил стать могильщиком. На этом поприще ему нравилось отсутствие жесткого графика и кропотливого труда. На кладбище он проработал более трех лет, до 1965 года, а после еще раз возвращался на полтора года.

Вскоре он познакомился с 16-летней Соней Цурма, дочерью чехословацких иммигрантов. Ее семья не одобрила выбор дочери, но и самой Соне было сложно подобрать пару. У девушки вовсю разворачивались симптомы шизофрении. Из-за этого ей пришлось распрощаться с идеей посвятить свою жизнь педагогике.

Питер оставался заботливым супругом. Каждый раз, когда Соня ложилась в больницу с обострением психического расстройства, он исправно навещал ее. Боле того, он смиренно терпел все ее приступы, которые могли сопровождаться криками и даже рукоприкладством.

Сначала убивал только проституток

Соня устроилась сиделкой в больницу Лидса и периодически выходила в ночные смены — именно в эти дни Питер совершал свои преступления.

Первой жертвой стала 28-летняя Виломена Маккейн — девушка, оказывающая интимные услуги. Она не вернулась домой 30 октября 1975 года. Ее девятилетняя дочь Соня сообщила о пропаже мамы в полицию. Тело нашли в 100 метрах от дома. На теле — множество резаных ран, блузка задрана, белье и штаны спущены. Экспертиза показала: изнасилования не было, но на одежде — следы эякулята.

Следующей жертвой стала 42-летняя Эмили Джексон — тоже проститутка, чей муж выступал для нее сутенером. Вечером он не нашел ей клиентов и уехал, оставив одну. Тело Эмили нашли в 750 метрах от фургончика, где она принимала мужчин. Питер нанес ей 51 удар отверткой.

Третьей жертвой стала 20-летняя Марселла Клекстон. Питер предложил подвезти ее. По дороге она попросила остановиться — выйти в кусты. Он последовал за ней, ударил по голове — она потеряла сознание. Эту девушку он убивать не стал и даже оставил $5 за то, что надругался над ней. Позже Питер признавался следователям, что возвращался на место преступления, чтобы добить Марселлу, но не нашел ее.

Когда жертвой стала 16-летняя Джейн Макдональд — продавщица, не занимавшаяся проституцией, общественность поняла: опасность грозит всем. Питер подслушал ее ссору с бойфрендом, ударил молотком по голове, затем ножом.

Поймали на машине с проституткой

Полиция собрала все отпечатки и составила список из 241 подозреваемого, разделив на три группы по числу доводов, вызывающих подозрения. При этом Питер не был в числе «самых подозрительных», где были перечислены семеро мужчин. Питер входил в число «внушающих подозрение» — в этом списке было 18 человек.

Поймали маньяка случайно. 4 января 1981 года патрульные остановили его машину, в которой он ехал с проституткой Оливией Рейверс. Один полицейский разговаривал с ней, другой проверял номера. Питер отпросился в кусты по малой нужде — его отпустили. Патрульный заметил, что поддельные номера привинчены поверх настоящих.

Питер поначалу настаивал, что нашел номера на свалке, использовал, чтобы проститутки не могли его шантажировать. Это не убедило полицию — он был в списке подозреваемых и похож на фоторобот маньяка. Сержант вернулся к кустам, к которым маньяк отходил по нужде, и нашел там молоток и нож. Когда Питеру сообщили об этом, он признался, что является тем самым йоркширским потрошителем.

Ему предъявили обвинение в 13 убийствах и 7 покушениях. Он симулировал шизофрению, рассказывая о голосах, но суд признал его вменяемым и приговорил к пожизненному сроку. В 1985 году его все же признали психически больным («шизофрения») и перевели в закрытую лечебницу Бродмур.

В ноябре 2020 года Питер умер после заражения коронавирусом. При этом основной причиной был сердечный приступ, с которым его госпитализировали в тюремную больницу. У мужчины было слабое здоровье и диабет второго типа.

