Турецкий впервые высказался об обмане дочери мошенниками Турецкий признался дочери в любви после ее обмана со стороны мошенников

Народный артист России, хормейстер и продюсер Михаил Турецкий признался в любви к дочери Эммануэль, которая отдала деньги мошенникам. Девушка в Telegram-канале поделилась реакцией отца. По мнению Турецкого, его дочь бесхитростна и наивна.

Я после этого еще больше тебя люблю. Ты для меня такая наивная, такая, понимаешь, бесхитростная. Мечта поэта, вот такая девочка, нерациональная, — поделился артист.

Эммануэль ранее сообщила, что стала жертвой мошенников, которым отдала все свои накопления и деньги из родительского сейфа. Аферисты угрожали ей уголовным делом. По словам девушки, ее трясло несколько часов, приходили банковские уведомления о якобы оформленных на нее кредитах. Мошенники запретили Эммануэль с кем-то говорить, убеждая, что она помогает следствию, а ее семья «в безопасности». Девушке звонили с незнакомого номера и просить назвать «код».

Также стало известно, что продюсера Иосифа Пригожина и певицу Валерию обманул таксист в Турции. По данным источника, мошенник списал с карты $12 тыс. (1 млн рублей).