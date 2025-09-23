Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 16:58

Турецкий впервые высказался об обмане дочери мошенниками

Турецкий признался дочери в любви после ее обмана со стороны мошенников

Михаил Турецкий Михаил Турецкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Народный артист России, хормейстер и продюсер Михаил Турецкий признался в любви к дочери Эммануэль, которая отдала деньги мошенникам. Девушка в Telegram-канале поделилась реакцией отца. По мнению Турецкого, его дочь бесхитростна и наивна.

Я после этого еще больше тебя люблю. Ты для меня такая наивная, такая, понимаешь, бесхитростная. Мечта поэта, вот такая девочка, нерациональная, — поделился артист.

Эммануэль ранее сообщила, что стала жертвой мошенников, которым отдала все свои накопления и деньги из родительского сейфа. Аферисты угрожали ей уголовным делом. По словам девушки, ее трясло несколько часов, приходили банковские уведомления о якобы оформленных на нее кредитах. Мошенники запретили Эммануэль с кем-то говорить, убеждая, что она помогает следствию, а ее семья «в безопасности». Девушке звонили с незнакомого номера и просить назвать «код».

Также стало известно, что продюсера Иосифа Пригожина и певицу Валерию обманул таксист в Турции. По данным источника, мошенник списал с карты $12 тыс. (1 млн рублей).

Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

