США решили «запретить» Китаю летать над Россией: что это значит

США хотят запретить китайским авиакомпаниям летать над территорией России, поскольку американским перевозчикам не разрешается использовать небо над РФ. Это привело к существенному удорожанию полетов и жалобам на недобросовестную конкуренцию. Поддастся ли Китай давлению США и какую позицию в этом противостоянии займет Москва, читайте в материале NEWS.ru.

Почему США хотят ввести запрет на полеты над Россией

После начала СВО на Украине западные страны в рамках санкций закрыли небо для самолетов российских авиакомпаний. РФ в ответ запретила полеты над своей территорией авиаперевозчикам почти из 40 стран, в том числе США.

После введения ограничений американские перевозчики потеряли возможность использовать воздушные маршруты, пролегающие над российской территорией Северного Ледовитого океана и соединяющие Северную Америку со странами Восточной и Юго-Восточной Азии, что позволяло экономить время и топливо.

В результате авиакомпании были вынуждены изменить маршруты перелетов, чтобы обеспечить лайнерам места для посадки в случае возникновения нештатной ситуации, а также сократить как число перевозимых пассажиров, так и грузов. Часть мест намеренно оставляли пустыми, чтобы снизить расходы при перелетах на большие расстояния. Кроме того, было отложено открытие более десятка новых маршрутов.

Таким образом, американские авиакомпании потеряли возможность конкурировать с иностранными авиакомпаниями, которые могут летать через Россию, писала The New York Times. Еще в 2023 году они начали проводить активную лоббистскую кампанию в Белом доме и конгрессе.

Теперь администрация Дональда Трампа намерена запретить китайским авиакомпаниям использовать маршруты над территорией России при выполнении рейсов в Соединенные Штаты и обратно. В Вашингтоне считают, что таким образом смогут сбалансировать условия на рынке авиаперевозок.

Как в Китае отреагировали на угрозы Вашингтона

Китайские власти выразили поддержку своим авиакомпаниям, выступившим против инициативы США ограничить полеты через российское воздушное пространство. Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь. В Пекине считают, что такие шаги подрывают двустороннее сотрудничество и противоречат интересам Вашингтона.

«Мы поддерживаем китайские компании в защите их законных прав и интересов», — сказал Линь Цзянь.

Позже СМИ сообщили, что возможный запрет самолетам КНР летать над Россией больше похож на детские уловки Трампа. В Китае же отметили, что Вашингтон не осмеливается признать сильный рост конкурентоспособности Китая в данной сфере.

Что стоит за нападками Трампа на КНР

Заявления Белого дома об ограничениях для китайских авиакомпаний следует рассматривать в качестве аргументов президента Трампа в торговом споре с Пекином, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МДК «Валдай» Федор Лукьянов. По его мнению, это не более чем попытки разными способами оказать давление на Китай, который, как мы видим, начал на это отвечать.

«Мне не кажется, что надо рассматривать отдельные требования США в изоляции от других: это все пакетные вопросы. Трамп откровенно сказал: „Мы вступили в новый раунд торговой войны с Китаем“, — отметил политолог в беседе с NEWS.ru. — Китай не согласится на американские требования, отдельно взятые. У США и КНР есть взаимные рычаги влияния. Китай выдвигает свои претензии и рассчитывают договориться с США в конце концов. Например, когда состоится встреча Трампа и Си, на которой они скажут: давайте все-таки договоримся, потому что мы две великие страны. И заметьте, в свой первый президентский срок Трамп гораздо эффективнее добивался от Китая того, чего хотел. Сейчас явно получается хуже».

Может ли Трамп оказать давление на Пекин через Москву в вопросе авиаперевозок

Представить, чтобы Россия запретила под давлением США летать китайским лайнерам через ее территорию, невозможно, уверен политолог Борис Межуев.

«Никаких подобных рычагов у Соединенных Штатов точно нет, тем более в нынешних ухудшающихся отношениях. Я думаю, это совершенно бессмысленно. Пытаться надавить на Москву в этом вопросе было бы пустой тратой времени. Напротив, в нынешних полусоюзнических отношениях России и Китая пойти на подобный запрет было бы просто безумием. Этого не будет», — заявил аналитик NEWS.ru.

