Китай выступил против планов США ограничить полеты через Россию

Китай выразил поддержку своим авиакомпаниям, выступившим против инициативы США ограничить полеты через российское воздушное пространство, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь. В Пекине считают, что такие шаги подрывают двустороннее сотрудничество и противоречат интересам Вашингтона, сообщает ТАСС.

Мы поддерживаем китайские компании в защите их законных прав и интересов, — сказал Линь Цзянь.

Ранее стало известно, что администрация главы Белого дома может запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при выполнении рейсов в США и обратно. Вашингтон таким образом хочет установить симметричные ограничения, так как американским авиаперевозчикам РФ это запретила.

Позже СМИ сообщили, что возможный запрет самолетам КНР летать над Россией больше похож на детские уловки президента США Дональда Трампа. В Китае отметили, что Вашингтон не осмеливается признать сильный рост конкурентоспособности Китая в данной сфере.

Также сообщалось, что крупная авиакомпания China Southern приостанавливала рейсы Москва — Пекин. Как заявляли в Ассоциации туроператоров России (АТОР), отмена рейсов затронула не только российских туристов, но и предпринимателей, а также граждан Китая.