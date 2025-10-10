Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 01:19

В США позавидовали возможности самолетов КНР летать над Россией

Reuters: Трамп намерен запретить авиакомпаниям Китая пролетать над Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация президента США Дональда Трампа может запретить китайским авиакомпаниям пролетать над территорией России при выполнении рейсов в Соединенные Штаты и обратно, передает Reuters. Вашингтон таким образом хочет установить симметричные ограничения, так как американским авиаперевозчикам это давно запрещено.

Представители отрасли в США давно критикуют право компаний КНР на перелеты над Россией. Американские авиакомпании несут убытки, так как были вынуждены увеличить время полетов и расход топлива. Это сказалось на стоимости билетов и логистике пассажирских перевозок между двумя странами.

Ранее сообщалось, что крупная авиакомпания China Southern приостанавливала рейсы Москва — Пекин. Как заявляли в Ассоциации туроператоров России (АТОР), отмена рейсов затронула не только российских туристов, но и предпринимателей, а также граждан Китая.

Позже стало известно, что власти Латвии полностью закроют воздушное пространство над границей с Белоруссией и Россией. Как заявил Минобороны страны Андрис Спрудс, запрет на полеты продлится как минимум неделю.

Китай
Россия
США
авиаперевозки
