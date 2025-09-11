На границе России закроют воздушное пространство Латвия закроет воздушное пространство над границей с Россией и Белоруссией

Власти Латвии полностью закроют воздушное пространство над границей с Белоруссией и Россией, с таким заявлением выступил глава Минобороны страны Андрис Спрудс, сообщает радио LSM. Запрет на полеты вступит в силу 11 сентября в 18:00 по местному времени и продлится как минимум неделю.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что в ночь на 10 сентября над страной уничтожили несколько беспилотников, которые были запущены в ходе обмена ударами России и Украины, но сбились с курса после воздействия РЭБ. «Заблудившиеся» дроны были поражены силами противовоздушной обороны.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. Проводятся поисковые операции для обнаружения сбитых объектов. В связи с этим инцидентом было временно закрыто воздушное пространство над частью Польши.

В Министерстве обороны России опровергли утверждения Польши о якобы преднамеренном нарушении воздушного пространства республики российскими беспилотниками. В МИД РФ подчеркнули, что заявления Варшавы распространялись с целью дальнейшей эскалации украинского кризиса.