Трамп обрушил рынок своими заявлениями: кто и сколько на этом заработал

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений, которые привели к падению сразу нескольких рынков — в том числе и криптовалютного. При этом СМИ обратили внимание, что незадолго до выступлений республиканца некие анонимные трейдеры успевали сделать на биржах нужные ставки и зарабатывали колоссальные суммы. Опрошенные NEWS.ru эксперты не исключают, что окружение Трампа научилось использовать его эксцентричные высказывания в своих интересах. Кто и как на этом делает деньги — в материале NEWS.ru.

Как заявления Трампа сказались на мировых рынках

Падение международных рынков началось на прошлой неделе — после того, как Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины против Китая. Это обернулось одним из крупнейших в истории обвалов криптовалют, а также привело к краху фондового рынка, стоимость акций на котором просела сразу на $2 трлн.

14 октября президент США продолжил словесно атаковать КНР. Он заявил, что Пекин намеренно бьет по американским аграриям, выращивая сою и отказываясь от ее импорта из Америки. Республиканец назвал такую политику «враждебным актом» и намекнул на возможную месть республике. По его словам, для этого достаточно прекратить закупки китайского растительного масла и наладить его производство в самих Штатах. За этим последовало очередное падение рынка: американские инвесторы потеряли $450 млрд всего за семь минут.

В тот же день Трамп встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем и пообещал поддержать его страну инвестициями на $20 млрд, если на предстоящих выборах там победит «нужный кандидат». Очевидно, республиканец перепутал президентские выборы, намеченные на 2027 год, с промежуточными, однако этого хватило, чтобы снизить национальный фондовый индекс Merval почти на 4%. Наибольшее падение было зафиксировано в аргентинском энергетическом секторе. Так, акции газораспределительной компании Metrogas упали на 11,4%, а оператора электросетей Transener — на 7,7%.

Кто зарабатывает на заявлениях Трампа

Несмотря на обвал стоимости криптовалют, нашлись те, кто смог на нем заработать. Так, некий инвестор буквально за полчаса до скандального заявления Трампа в адрес Китая сделал ставку на крах крипторынка и «поднял» на этом $160 млн. Berliner Zeitung обратила внимание на это совпадение.

«Неясно, какую роль сыграло окружение Трампа. Его сыновья управляют криптовалютным бизнесом и, ожидая заявлений своего отца в Белом доме, могут вовремя реагировать и делать соответствующие ставки», — пишут его авторы.

Известно, что младший сын Трампа Бэррон активно инвестирует в крипту. По информации The Economic Times, его состояние уже достигло $150 млн, причем лишь вложения в криптовалюту оцениваются в сумму от $80 млн.

Политтехнолог, американист Александр Антошин в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что ближайшее окружение Трампа научилось использовать его политическую риторику в своих целях.

«Как бизнесмен Трамп исповедует принцип, что в любую сделку нужно входить, максимально завысив свои позиции — мол, дальше поторгуемся и получим какой-то средний результат», — заметил он.

Эксперт не исключает, что близкие президента, зная о том или ином резонансном решении или заявлении республиканца, начинают активно играть на биржах — возможно, даже без ведома самого президента США.

«Нюанс только в том, что это является инсайдерской торговлей, а следовательно — уголовным преступлением по законам любой цивилизованной страны», — напомнил собеседник.

Однако американист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян сомневается, что сам Трамп или его приближенные пошли бы на такой риск, тем более не за горами промежуточные выборы в США, намеченные на ноябрь 2026 года.

«Скорее всего, речь идет о дипломатии „по-трамповски“, предусматривающей тактическое давление с тактическими потерями — как в случае с „проседанием“ американского сельхозрынка ради стратегических выгод», — подчеркнул политолог в беседе с NEWS.ru.

Чем подкреплены заявления Трампа

На своей встрече с Милеем Трамп раскритиковал БРИКС и заявил, что оказывает давление на потенциальных членов этого объединения, отговаривая их от вступления в союз. «Я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС», — подчеркнул республиканец.

По мнению Мирзаяна, все последние жесткие заявления Трампа в адрес других государств и международных объединений — продолжение его публичной политики неприкрытого психологического давления. Американист отметил, что пока республиканец редко переходил от словесных угроз к реальным действиям, но «психология грядущей порки» и без того делает свое дело.

«Все боятся быть первым, кого демонстративно „выпорет“ Дональд Трамп. Поэтому в какой-то степени его жесткая риторика работает. Но, опять же, ее специфика в том, что уже пора „пороть“. Пока же чем больше Трамп просто говорит, тем меньше ему будут верить и опасаться каких-то практических последствий», — объяснил Мирзаян.

Антошин полагает, что в преддверии промежуточных выборов Трампу нужны внешнеполитические успехи — важно показать избирателю, что Америка снова стала сильной, а не «как при Байдене», когда на мнение США никто не реагировал.

«Но когда у тебя нет других инструментов, кроме словесных интервенций, остальные мировые лидеры, да и самая широкая публика, начинают воспринимать это по принципу „в очередной раз он что-то заявил, а что нам до этого?“» — подчеркнул эксперт.

По словам Антошина, в таких условиях Трамп вынужден постоянно перебирать различные варианты и сценарии, добиваясь выгодных условий и сделок для США.

«Но это свидетельствует о том, что нынешняя команда Трампа и он сам практически не способны прилагать системные усилия на внешнеполитическом треке», — заключил политтехнолог.

