«Все решили выйти»: Трамп заявил, что БРИКС испугались пошлин США

Страны-участницы БРИКС якобы активно покидают это объединение, опасаясь американских пошлин, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем. Какие конкретно страны якобы решили выйти из БРИКС, Трамп при этом не уточнил.

И я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС, — сказал он.

При этом, как известно, данная информация не подтверждена. Ни одна из стран, по последним данным, из объединения с момента его создания не выходила.

Ранее Трамп отметил, что Соединенные Штаты сейчас являются богатейшей страной в мире, это произошло в том числе благодаря введению таможенных пошлин. Вашингтон теперь получает «сотни миллиардов долларов», сказал он.

До этого торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон предложил Пекину срочный телефонный разговор после объявления Китаем новых экспортных ограничений, однако китайская сторона не пошла на контакт. Телеканал Fox News напомнил, что с 8 ноября КНР вводит экспортный контроль на сверхтвердые материалы, литиевые аккумуляторы и другое.