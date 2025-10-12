Пекин игнорирует Вашингтон после введения пошлин

Вашингтон предложил Пекину срочный телефонный разговор после объявления Китаем новых экспортных ограничений, однако китайская сторона не пошла на контакт, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. Fox News напомнило, что с 8 ноября КНР вводит экспортный контроль на сверхтвердые материалы, литиевые аккумуляторы и другое.
Узнав о новых мерах из открытых источников, мы сразу же запросили переговоры, но получили отказ, — рассказал Грир.
Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп владеет гораздо большим числом рычагов давления в торговой войне, чем есть у Китая. При этом он обратил внимание, что глава Белого дома будет разумно вести себя на переговорах с китайской стороной, если Пекин предпочтет придерживаться того же принципа.
До этого Трамп назвал «враждебным шагом» решение Китая ввести с 8 ноября экспортный контроль на редкоземельные элементы и сопутствующие товары. Американский президент раскритиковал эти меры и заявил, что Пекин рассылает уведомления странам по всему миру о планах ограничить экспорт даже тех товаров, которые не производятся в КНР.