12 октября 2025 в 19:06

Пекин игнорирует Вашингтон после введения пошлин

Грир: Пекин отказал США в переговорах после объявления о новых пошлинах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вашингтон предложил Пекину срочный телефонный разговор после объявления Китаем новых экспортных ограничений, однако китайская сторона не пошла на контакт, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. Fox News напомнило, что с 8 ноября КНР вводит экспортный контроль на сверхтвердые материалы, литиевые аккумуляторы и другое.

Узнав о новых мерах из открытых источников, мы сразу же запросили переговоры, но получили отказ, — рассказал Грир.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп владеет гораздо большим числом рычагов давления в торговой войне, чем есть у Китая. При этом он обратил внимание, что глава Белого дома будет разумно вести себя на переговорах с китайской стороной, если Пекин предпочтет придерживаться того же принципа.

До этого Трамп назвал «враждебным шагом» решение Китая ввести с 8 ноября экспортный контроль на редкоземельные элементы и сопутствующие товары. Американский президент раскритиковал эти меры и заявил, что Пекин рассылает уведомления странам по всему миру о планах ограничить экспорт даже тех товаров, которые не производятся в КНР.

