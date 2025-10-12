Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 18:37

Вэнс сравнил мощь США и Китая в торговой войне

Вэнс: Трамп владеет большим числом рычагов давления в торговой войне, чем Китай

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Bonnie Cash/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп владеет гораздо большим числом рычагов давления в торговой войне, чем есть у Китая, поделился мнением американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. При этом он обратил внимание, что глава Белого дома будет разумно вести себя на переговорах с китайской стороной, если Пекин предпочтет придерживаться того же принципа.

Президент США располагает гораздо большим числом инструментов давления, чем Китайская Народная Республика. Однако, если Пекин будет готов вести себя разумно, президент Дональд Трамп всегда готов быть разумным переговорщиком, — отметил Вэнс.

Ранее Трамп пригрозил, что Вашингтон 1 ноября или раньше введет пошлины в размере 100% на товары из КНР. Он также анонсировал введение экспортного контроля за критически важным программным обеспечением. Поводом для такой жесткой реакции, по словам президента, стало крайне враждебное письмо от Китая, в котором объявлялось о масштабных экспортных ограничениях практически на всю свою продукцию.

