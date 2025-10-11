Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 00:32

Трамп анонсировал введение глобальных пошлин на товары из Китая

Трамп пообещал с 1 ноября ввести пошлины в размере 100% на товары из Китая

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

США 1 ноября или раньше введут пошлины в размере 100% на товары из КНР, заявил в социальной сети Truth Social глава Белого дома Дональд Трамп. Он также анонсировал введение экспортного контроля за критически важным программным обеспечением. Трамп подчеркнул, что все будет зависеть от дальнейших действий Пекина.

Поводом для такой жесткой реакции, по словам политика, стало крайне враждебное письмо от Китая, в котором объявлялось о масштабных экспортных ограничениях практически на всю свою продукцию. Трамп подчеркнул, что новые американские пошлины будут действовать поверх всех существующих тарифов.

Это затрагивает все страны без исключения и, очевидно, является планом, разработанным ими много лет назад. Это абсолютно неслыханно в международной торговле и является моральным позором в отношениях с другими странами, — написал республиканец.

Это заявление уже оказало мгновенное влияние на финансовые рынки. На его фоне курс биткоина резко ускорил падение, продемонстрировав нервозность инвесторов перед угрозой полномасштабной торговой войны.

Трамп назвал «враждебным шагом» решение Китая ввести с 8 ноября экспортный контроль на редкоземельные элементы и сопутствующие товары. Американский президент раскритиковал эти меры и заявил, что Пекин рассылает уведомления странам по всему миру о планах ограничить экспорт даже тех товаров, которые не производятся в КНР.

