Вашингтон расценивают решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов как «враждебный шаг», заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. С 8 ноября Китай введет экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами.

Они становятся крайне враждебными и рассылают письма странам по всему миру о том, что хотят ввести экспортный контроль на все элементы продукции, связанные с редкоземельными металлами, и практически на все, что только могут себе представить, даже если это не производится в Китае, — написал президент.

В первую очередь, ограничения Пекина коснутся изделий с литиевыми батареями и из анодных материалов из искусственного графита. Правила экспорта также затронут оборудование для добычи и переработки редкоземельных металлов и товары из сверхпрочных материалов.

Ранее Трампу отказали во вручении Нобелевской премии мира. Белый дом в первом обращении после этого подчеркнул, что для американского лидера политика оказалась важней, чем для комитета, который присвоил премию представительнице венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Пресс-секретарь и помощник президента США Стивен Чун сообщил, что Трамп будет и дальше урегулировать военные конфликты.