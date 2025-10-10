Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 18:30

Трамп возмутился решением Китая по экспорту

Трамп не одобрил ограничение экспорта редкоземельных элементов Китаем

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Вашингтон расценивают решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов как «враждебный шаг», заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. С 8 ноября Китай введет экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами.

Они становятся крайне враждебными и рассылают письма странам по всему миру о том, что хотят ввести экспортный контроль на все элементы продукции, связанные с редкоземельными металлами, и практически на все, что только могут себе представить, даже если это не производится в Китае, — написал президент.

В первую очередь, ограничения Пекина коснутся изделий с литиевыми батареями и из анодных материалов из искусственного графита. Правила экспорта также затронут оборудование для добычи и переработки редкоземельных металлов и товары из сверхпрочных материалов.

Ранее Трампу отказали во вручении Нобелевской премии мира. Белый дом в первом обращении после этого подчеркнул, что для американского лидера политика оказалась важней, чем для комитета, который присвоил премию представительнице венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Пресс-секретарь и помощник президента США Стивен Чун сообщил, что Трамп будет и дальше урегулировать военные конфликты.

США
Китай
Дональд Трамп
экспорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первая леди США заявила о сотрудничестве с Россией по украинским детям
«Я передал привет»: Путин пообщался с Ким Чен Ыном через Медведева
«Чебурашка-2», мнение об СВО, рождение сына: как живет актер Сергей Лавыгин
Инстасамка со скандалом выбила деньги из стилиста
«Навсегда в наших сердцах»: Медведев поблагодарил КНДР за помощь в СВО
Суд вернул зампреда «Яблока» Шлосберга под домашний арест
Остался только позвоночник: сын превратил мать в пепел и вызвал полицию
Частые вопросы клиентов — ответы монтажников и консультантов
«Газпром» приготовился к зиме и установил новый рекорд
Медведев отметил заслуги выступавших на параде в Пхеньяне корейских бойцов
Появился уникальный снимок вращающихся вокруг друг друга черных дыр
Трамп пригрозил Китаю «масштабными» последствиями
Немецким властям объяснили, чем они сами усложняют борьбу с дронами
Еврокомиссар подтвердил планы ЕС по активам ЦБ России для Украины
«Как борщ и харчо»: Карпин сравнил работу тренером сборной и клуба
«Для этого нет причин»: Трамп передумал встречаться с Си Цзиньпином
«Стоит девушка с двумя чемоданами»: Сафронов о появлении незнакомой невесты
Лукашенко резко высказался о присуждении Нобелевской премии мира не Трампу
В США рассказали об объявлении Пентагоном «войны» СМИ
Путин объяснил перенос российско-арабского саммита на более поздний срок
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.