10 октября 2025 в 14:28

В Белом доме впервые высказались о провале Трампа с «нобелевкой»

Белый дом: политика оказалась для Нобелевского комитета важнее мира

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Политика оказалась важнее мира для комитета Нобелевской премии, заявил директор по коммуникациям Белого дома, пресс-секретарь и помощник президента США Дональда Трампа Стивен Чун в соцсети X. Так в администрации прокомментировали вручение награды представительнице венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, а не американскому лидеру.

Чун отметил, что Трамп продолжит заключать мирные сделки. По данным администрации президента США, он также будет дальше урегулировать военные конфликты, несмотря на решение Нобелевского комитета.

Ранее политолог Павел Дубравский заявил, что Трамп не получил Нобелевскую премию мира из-за своего стиля международной политики и выхода из ряда международных организаций. По его мнению, комитет принял политическое решение, найдя компромиссный вариант — награждение венесуэльской оппозиционерки, которая пользуется поддержкой Трампа.

До этого сообщалось, что Трамп может ввести торговые санкции против Норвегии в случае провала с Нобелевской премией мира. Президент США указывал на готовность «наказать всех, кто его расстраивает».

Нобелевская премия
Белый дом
Вашингтон
политика
