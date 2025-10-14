Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Сотни миллиардов долларов»: Трамп подвел итоги введения пошлин

Трамп: США с введением пошлин получили статус богатейшей страны мира

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Global Look Press

Соединенные Штаты сейчас являются богатейшей страной в мире, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, это произошло в том числе благодаря введению таможенных пошлин.

Я полагаю, что теперь с пошлинами мы являемся самой богатой страной в мире, мы получаем сотни миллиардов долларов, — сказал он.

Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон предложил Пекину срочный телефонный разговор после объявления Китаем новых экспортных ограничений, однако китайская сторона не пошла на контакт. Телеканал Fox News напомнил, что с 8 ноября КНР вводит экспортный контроль на сверхтвердые материалы, литиевые аккумуляторы и другое.

До этого президент США Дональд Трамп назвал «враждебным шагом» решение Китая ввести с 8 ноября экспортный контроль на редкоземельные элементы и сопутствующие товары. Американский лидер раскритиковал эти меры и заявил, что Пекин рассылает уведомления странам по всему миру о планах ограничить экспорт даже тех товаров, которые не производятся в КНР.

Дональд Трамп
США
пошлины
деньги
