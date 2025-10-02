«Не лучше дубинки»: Трамп грозит «Томагавками», чем ответит Москва

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поставок Киеву ракет Tomahawk и Barracuda, а также других боеприпасов американского производства с дальностью до 800 км. Как сообщают американские СМИ, решение по этому вопросу пока не принято. Эксперты считают, что Запад пытается всеми силами надавить на Россию, надеясь на уступки в конфликте с Украиной. Почему это невозможно, получат ли ВСУ от США дополнительную военную помощь — в материале NEWS.ru.

Какие ракеты США хотят передать Украине

Газета The Wall Street Journal сообщила о планах Трампа передать Украине ракеты средней дальности для нанесения ударов вглубь России. Издание также пишет, что американский лидер разрешил передавать ВСУ разведданные и призывает союзников по НАТО предпринять такие же шаги. По его мнению, это обеспечит максимальный эффект от использования мощного оружия, которое могло бы поразить больше целей.

2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что затрагивал вопрос ударов дальнобойным оружием по РФ на переговорах с Трампом в сентябре. По словам украинского лидера, сейчас ситуация зависит от решения республиканца.

Представлют ли американские ракеты угрозу для России

Ракеты Tomahawk в зависимости от модификации могут преодолевать расстояние до 2500 км. У США на вооружении и в производстве находятся морские версии данных боеприпасов, которые могут ударить по РФ с кораблей или подводных лодок. Ракеты Barracuda запускаются с F-15, F-35 и других самолетов. Их дальность полета составляет от 222 до 926 км.

Пуск ракеты Tomahawk Фото: U.S. Navy/Global Look Press

Военный эксперт Александр Храмчихин в беседе с NEWS.ru отметил, что без пусковых установок Tomahawk будут не ценнее дубинки.

«Пусковые установки находятся на атомных подлодках, крейсерах и эсминцах. Ни того, ни другого Украина не получит. Наземных установок на данный момент у Киева нет. Непонятно, откуда ВСУ будут запускать эти ракеты», — подчеркнул собеседник.

Политолог и историк Юрий Якорь в разговоре с NEWS.ru усомнился в правдивости информации американской прессы. По его словам, такие анонсы через анонимные источники — не в стилистике главы Белого дома.

«Этот вброс со стороны Wall Street Journal не означает, что Трамп собирается что-то предпринять. Когда президент США что-то планирует, он это делает, даже не заявляя об этом публично. Любые его публичные высказывания — это не более чем попытка давления», — сказал эксперт.

Как Россия может ответить на украинские удары ракетами средней дальности

В ноябре 2024 года Владимир Путин заявил, что российские военные вправе атаковать объекты тех стран, которые позволяют применять свое оружие против РФ. Так он прокомментировал сообщения СМИ о возможных ударах ВСУ ракетами средней дальности.

По мнению Храмчихина, главная проблема руководителей западных стран состоит в том, что они не понимают слова президента России.

«Складывается впечатление, что на Западе всерьез руководствуются лозунгом „РФ понимает только силу“ и считают, что ее якобы можно заставить капитулировать только военными средствами», — заметил эксперт.

Даже если США примут решение о передаче дальнобойных боеприпасов Украине, никакого перелома в ходе СВО не будет, отметил Храмчихин. Военэксперт подчеркнул, что Tomahawk и Barracuda лишь дополнят арсенал ракет, которыми ВСУ пытаются наносить удары по российским регионам.

«Орешник» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Якорь в свою очередь заявил, что сообщения о передаче дальнобойных ракет Киеву стоит рассматривать как попытку неумелого и неумного давления на Россию. Если боеприпасы попадут к ВСУ, Москва будет подходить к ответу рассудительно и взвешенно, сказал эксперт.

«Мы не будем бить „Орешником“, потому что мы — здравые люди. Россия не раз заявляла, что если и будет наносить удары этими ракетами, то заранее предупредит, куда и зачем. Поэтому мы сейчас не бьем ими по Украине», — добавил Якорь.

Он также подчеркнул, что Россия не станет поддаваться на провокации и разжигать третью мировую войну.

«Мы не пойдем на глобальную эскалацию конфликта на основании высказываний или цитат из СМИ. Такой сценарий возможен только в том случае, если по нам ударят, причем всерьез», — резюмировал политолог.

Читайте также:

«Везде огребут!» Киев грозит «контрнаступом»: откуда оружие, как ответит РФ

Это бунт: Залужный открыто признал позор Зеленского под Курском — прозрел?

Европа готовится к фашизму: зачем фон дер Ляйен «министерство правды»