Командир артиллерийской батареи Владимир Кудреватых и начальник штаба батальона связи ВСУ Александр Заика ликвидированы в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах. Согласно информации источника, это произошло в результате ударов по пункту дислокации украинских военных. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 20 октября?

Ликвидированы командир артиллерийской батареи и глава штаба батальона ВСУ

«Одним из ударов по пункту дислокации ВСУ в Сумской области уничтожен командир артиллерийской батареи 117-й бригады ТрО капитан Владимир Кудреватых. Также в результате точного удара ликвидирован майор Александр Заика», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, как отметили в российских силовых структурах, в соседней Черниговской области в результате удара по позициям уничтожены два сержанта 8-го отдельного батальона ТрО Александр Манис и Павел Гацук.

Бойцы ВСУ описали атаку российского Су-34

Военнослужащие ВСУ жалуются на разрушительную мощь российских истребителей Су-34, передает издание Military Watch Magazine. Отмечается, что один из украинских бойцов сравнил мощь авиаудара с «вратами ада».

«Один военнослужащий сравнил удар истребителя с „вратами ада“, подчеркнув, <…> что Су-34 ревет так, словно стремительно спускается прямо на людей», — сказано в публикации.

Депутат Колесник рассказал о сроках освобождения Херсона

Контроль над островами в устье Днепра предоставляет Вооруженным силам России оперативную свободу для освобождения Херсона, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru. Он подчеркнул, что в условиях боевых действий трудно предсказать, когда произойдет освобождение, особенно учитывая расположение Херсона на возвышенности, что значительно усложняет задачу. Колесник также отметил, что ВСУ сталкиваются с проблемами на других направлениях и будут вынуждены перебрасывать войска.

«Я думаю, мы этим воспользуемся и Херсон будет взят в самый удобный момент, когда будет меньше всего потерь с нашей стороны. Херсон будет взят и возвращен в родную гавань, потому что Херсон является субъектом Российской Федерации и должен быть возвращен России. Произойдет это, не скажу точно в какое время, но не в самое далекое», — прокомментировал Колесник.

Российские дроны уничтожили немецкий Leopard

Российские операторы дронов уничтожили немецкий танк Leopard, пытавшийся вести огонь по позициям российских подразделений в ДНР, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА Южной группировки войск с позывным Чур. По его словам, немецкие танки оказываются уязвимыми под ударами БПЛА ВС РФ.

«Были моменты, когда выкатывался Leopard, пытался отрабатывать. Не знаю, может, по району просто накидывал, может, куда-то конкретно целился. Но выкатился — увидели, начали отправлять туда (дронов. — NEWS.ru) камикадзе. Все, подбили, уничтожили», — рассказал Чур.

