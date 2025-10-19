Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 20:10

Депутат Колесник рассказал о сроках освобождения Херсона

Депутат Колесник: Россия освободит Херсон в ближайшее время

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Контроль над островами в устье Днепра предоставляет Вооруженным силам России оперативную свободу для освобождения Херсона, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с Lenta.ru. Он подчеркнул, что в условиях боевых действий трудно предсказать, когда произойдет освобождение, особенно учитывая расположение Херсона на возвышенности, что значительно усложняет задачу. Колесник также отметил, что ВСУ сталкиваются с проблемами на других направлениях и будут вынуждены перебрасывать войска.

Я думаю, мы этим воспользуемся и Херсон будет взят в самый удобный момент, когда будет меньше всего потерь с нашей стороны. Херсон будет взят и возвращен в родную гавань, потому что Херсон является субъектом Российской Федерации и должен быть возвращен России. Произойдет это, не скажу точно в какое время, но не в самое далекое, — прокомментировал Колесник.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВС России взяли под контроль часть Херсона на левом берегу Днепра и дачные участки на островах в нижнем течении реки. По его словам, освобождение города началось. Министерство обороны РФ пока не комментировало информацию.

Херсон
ВС РФ
освобождения
Андрей Колесник
