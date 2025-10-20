Поломка шасси, аварийная посадка: что известно о ЧП с самолетом в Пулково

Поломка шасси, аварийная посадка: что известно о ЧП с самолетом в Пулково

Ночью 20 октября пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Azerbaijan Airlines, вылетевший из Санкт-Петербурга в Баку, при приземлении в Пулково выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Что об этом известно?

Что известно о ЧП

Самолет из Санкт-Петербурга в Баку столкнулся с неисправностью после взлета. У воздушного судна не убрались стойки шасси, поэтому ему пришлось остаться кружить в небе над Северной столицей и вырабатывать топливо в течение около четырех часов. В сервисе Flightradar24 за полетом борта наблюдали более 10 тыс. человек.

«Воздушное судно Airbus A320 авиакомпании Azal после вылета в Баку запросило немедленный возврат в Пулково по техническим причинам», — заявил источник ТАСС.

Позднее стало известно, что самолет аварийно сел в Пулково. При посадке он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

На борту находились 155 пассажиров и семь членов экипажа. Никто из них не пострадал, экстренная помощь не потребовалась, сообщил источник РИА Новости.

«Самолет совершил аварийную посадку в 03:43 и выехал за ВПП. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Пулково заявили, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы в связи с данным инцидентом.

«Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы в связи с выкатом самолета за пределы взлетно-пасадочной полосы. Работа аэропорта будет восстановлена в ближайшее время. Рейс в Баку запросил посадку в аэропорту Пулково в связи с выявленной неисправностью стойки шасси. Борт благополучно приземлился в 03:40. Однако в ходе посадки выкатился за пределы ВПП. Пассажиры и члены экипажа не пострадали», — сказано в публикации.

Читайте также:

Трамп не услышал мольбы Зеленского? Что он сказал о Tomahawk и судьбе Киева

Наступление ВС РФ на Харьков 19 октября: Лозовую сровняли с землей, Купянск

Королевская семья Британии: новости, Трамп собирает сплетни о Маркл