Самолет выкатился за ВПП при посадке в Петербурге

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в петербургском аэропорту Пулково, передает РЕН ТВ. Данный инцидент произошел с лайнером, который ранее кружил над Северной столицей из-за проблем с шасси.

Специалисты экстренных ведомств оперативно приступили к ликвидации последствий инцидента. Отмечается, что пострадавших на борту нет.

Ранее стало известно, что самолет из Санкт-Петербурга в Баку столкнулся с неисправностью после взлета. У воздушного судна не убрались стойки шасси, поэтому ему пришлось остаться кружить в небе над Северной столицей.

