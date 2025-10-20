Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 03:57

Самолет выкатился за ВПП при посадке в Петербурге

Самолет выкатился за пределы ВПП при аварийной посадке в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в петербургском аэропорту Пулково, передает РЕН ТВ. Данный инцидент произошел с лайнером, который ранее кружил над Северной столицей из-за проблем с шасси.

Специалисты экстренных ведомств оперативно приступили к ликвидации последствий инцидента. Отмечается, что пострадавших на борту нет.

Ранее стало известно, что самолет из Санкт-Петербурга в Баку столкнулся с неисправностью после взлета. У воздушного судна не убрались стойки шасси, поэтому ему пришлось остаться кружить в небе над Северной столицей.

До этого сообщили, что Самолет Superjet, совершавший рейс из КМВ в Тель-Авив, был вынужден произвести аварийную посадку в аэропорту города Минеральные Воды. Уточняется, что причиной незапланированного приземления стало повреждение лобового иллюминатора.

Кроме того, во время регулярного рейса из Денвера в Лос-Анджелес у самолета Boeing 737 MAX произошло разрушение лобового стекла. По предварительной информации источника, причиной инцидента мог стать космический мусор или небольшой метеорит.

самолеты
Пулково
аэропорты
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Гонконге при посадке грузового самолета Boeing 747 погиб один человек
Врач раскрыла, чем опасно магазинное мороженое
Самолет выкатился за ВПП при посадке в Петербурге
В России перенесли дату выплаты пенсии за ноябрь
Общественники обратились к Гуфу на фоне билетов за 800 тысяч рублей
Superjet совершил аварийную посадку в Минеральных Водах
Ани Лорак раскрыла имя своего краша
Россиян призвали не защищаться от простуды большим количеством цитрусовых
Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в петербургском Пулково
Стало известно, откуда будет видно ярчайшую комету 2025 года
Россиянам объяснили, как продлить срок службы сайдинга
Жизнь после комы, усыновление ребенка, отношения: где сейчас певица МакSим
Два мирных жителя стали жертвой атаки ВСУ на Белгородскую область
«Врата ада»: бойцы ВСУ описали атаку российского Су-34
МакSим ответила на вопрос о планах по усыновлению ребенка
Фаза Луны сегодня, 20 октября: как избежать несчастий на Черную Луну?
Глава КГБ Белоруссии рассказал о работе над диалогом с Украиной
МакSим рассказала о своем самочувствии после выхода из комы
Гороскоп на 20 октября: шанс для Скорпионов и ловушка для Близнецов
Захарова раскрыла детали подготовки встречи Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.