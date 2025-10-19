Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 20:55

Ликвидированы командир артиллерийской батареи и глава штаба батальона ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Командир артиллерийской батареи Владимир Кудреватых и начальник штаба батальона связи ВСУ Александр Заика ликвидированы в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Согласно информации источника, это произошло в результате ударов по пункту дислокации украинских военных.

Одним из ударов по пункту дислокации ВСУ в Сумской области уничтожен командир артиллерийской батареи 117-й бригады ТрО капитан Владимир Кудреватых. Также в результате точного удара ликвидирован майор Александр Заика, — сказал собеседник агентства.

Кроме того, как отметили в российских силовых структурах, в соседней Черниговской области в результате удара по позициям уничтожены два сержанта 8-го отдельного батальона ТРО Александр Манис и Павел Гацук.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что в Красноармейске был ликвидирован подполковник ВСУ Андрей Борков, который занимался вопросами связи и кибербезопасности. По его словам, по пункту управления связью, в котором находился военачальник, был нанесен удар фугасной авиационной бомбой.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Украина
Сумская область
ВСУ
ликвидации
офицеры
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росавиация внесла коррективы в работу двух российских аэропортов
«Иванушки» намекнули на стоимость роскошного юбилейного концерта
Премьер Большого театра травмировался во время балета «Иван Грозный»
Украинский военный ограбил церковь в Полтавской области
Прокурор Парижа рассказала, как воры с болгаркой угрожали охранникам Лувра
«Жестко реагировать»: руководство Израиля приняло неожиданное решение
Владимир Пресняков рассказал, кого выделяет из молодых артистов
Ревва на личном примере раскрыл методы борьбы с осенней хандрой
Вернувшимся из плена бойцам ВСУ мешают получать льготы и выплаты
Стало известно, сколько российская ПВО отразила атак БПЛА за три часа
Самойлов из «Агаты Кристи» высказался о запрете песен с матом
В России объяснили, зачем Трамп устроил скандал с Южной Америкой
В Сочи вспыхнул мощный пожар в районе частных домов
Как правильно вести бюджет: таблицы и приложения для учета финансов
В Нидерландах задержали мужчину, угрожавшего лидеру оппозиции
Италия постепенно становится страной «заброшенных домов»
Ликвидированы командир артиллерийской батареи и глава штаба батальона ВСУ
В Минобороны Германии испугались российского Северного флота
Российские бойцы ринулись в огонь за женщиной с ребенком
В Дагестане воспитательницу отстранили от работы в саду за побои детей
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.