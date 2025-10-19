Ликвидированы командир артиллерийской батареи и глава штаба батальона ВСУ

Командир артиллерийской батареи Владимир Кудреватых и начальник штаба батальона связи ВСУ Александр Заика ликвидированы в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Согласно информации источника, это произошло в результате ударов по пункту дислокации украинских военных.

Одним из ударов по пункту дислокации ВСУ в Сумской области уничтожен командир артиллерийской батареи 117-й бригады ТрО капитан Владимир Кудреватых. Также в результате точного удара ликвидирован майор Александр Заика, — сказал собеседник агентства.

Кроме того, как отметили в российских силовых структурах, в соседней Черниговской области в результате удара по позициям уничтожены два сержанта 8-го отдельного батальона ТРО Александр Манис и Павел Гацук.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что в Красноармейске был ликвидирован подполковник ВСУ Андрей Борков, который занимался вопросами связи и кибербезопасности. По его словам, по пункту управления связью, в котором находился военачальник, был нанесен удар фугасной авиационной бомбой.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.