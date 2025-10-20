Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 20 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 20 октября

В результате атаки украинского беспилотника на сельскохозяйственное предприятие в белгородском селе Ясные Зори погибли двое местных жителей, передает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Мужчина и женщина скончались на месте от полученных ранений после сброса взрывных устройств с дрона.

«В селе Ясные Зори в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте», — сказано в публикации.

Также от удара ранило еще одного местного жителя, пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги был доставлен в больницу. В настоящее время ему проводят экстренную операцию.

В Кантемировском районе Воронежской области от детонации БПЛА ВСУ пострадала местная жительница, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Инцидент произошел во время движения автомобиля по трассе.

«В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА. Пострадавшая госпитализирована», — сказано в публикации.

По предварительным данным, женщина получила ранения средней степени тяжести и была экстренно доставлена в медицинское учреждение. Российские системы ПВО сбили 10 вражеских дронов в небе над районами Воронежской области, добавил губернатор.

В течение трех часов российские силы ПВО сбили 15 украинских БПЛА самолетного типа, передает Минобороны РФ. Операция по ликвидации беспилотников проводилась с 17:00 до 20:00 мск.

«В период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в публикации.

Российские расчеты противовоздушной обороны сбили десять дронов в небе над Воронежской областью. Еще пять беспилотников уничтожили над Белгородской и Ростовской областями.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 19 октября силы ПВО уничтожили один беспилотник на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен еще один украинский беспилотник», — написал он.

Также Telegram-канал SHOT сообщил, что несколько взрывов прогремело над Оренбургом, местные жители сообщают о работе ПВО. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Как рассказали SHOT очевидцы, они слышали пять — семь громких хлопков. Также были видны яркие вспышки в небе, в одном из районов после взрывов началось задымление. Официальной информации пока не было», — говорится в посте.

В ночь на воскресенье пресс-служба Росавиации сообщила о введении ограничений сразу в пяти аэропортах России.

Приостановка приема и выпуска самолетов произошла в воздушных гаванях Волгограда, Саратова, Самары, Оренбурга и Уфы.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.

