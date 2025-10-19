Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 22:31

Под Воронежем украинский БПЛА сдетонировал возле мирной жительницы

Гусев: женщина получила ранения при детонации БПЛА в Воронежской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

В Кантемировском районе Воронежской области от детонации БПЛА ВСУ пострадала местная жительница, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Инцидент произошел во время движения автомобиля по трассе.

В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА. Пострадавшая госпитализирована, — сказано в публикации.

По предварительным данным, женщина получила ранения средней степени тяжести и была экстренно доставлена в медицинское учреждение. Российские системы ПВО сбили 10 вражеских дронов в небе над районами Воронежской области, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в период с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 20 дронов ВСУ. Все беспилотники были самолетного типа. Атакам противника подверглись шесть регионов страны. Наибольшее количество беспилотников (семь) было сбито над территорией Курской области. Над Ростовской областью уничтожили четыре дрона.

Воронежская область
Александр Гусев
БПЛА
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два аэропорта Приволжья временно изменили режим работы
Роднина удивилась реакции на свои слова о пенсиях
Главред Sputnik Азербайджан Картавых прилетел в Москву
Трамп потребовал от Зеленского принять российские условия
Трамп устроил бурную встречу Зеленскому в Белом доме
Козий сыр и тыква — сочетание, которое удивляет: незабываемый салат
Под Воронежем украинский БПЛА сдетонировал возле мирной жительницы
Салат, который впечатляет всех гостей, — тыква и орехи в составе
Росавиация внесла коррективы в работу двух российских аэропортов
«Иванушки» намекнули на стоимость роскошного юбилейного концерта
Премьер Большого театра травмировался во время балета «Иван Грозный»
Украинский военный ограбил церковь в Полтавской области
Прокурор Парижа рассказала, как воры с болгаркой угрожали охранникам Лувра
«Жестко реагировать»: руководство Израиля приняло неожиданное решение
Владимир Пресняков рассказал, кого выделяет из молодых артистов
Ревва на личном примере раскрыл методы борьбы с осенней хандрой
Вернувшимся из плена бойцам ВСУ мешают получать льготы и выплаты
Стало известно, сколько российская ПВО отразила атак БПЛА за три часа
Самойлов из «Агаты Кристи» высказался о запрете песен с матом
В России объяснили, зачем Трамп устроил скандал с Южной Америкой
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.