Под Воронежем украинский БПЛА сдетонировал возле мирной жительницы Гусев: женщина получила ранения при детонации БПЛА в Воронежской области

В Кантемировском районе Воронежской области от детонации БПЛА ВСУ пострадала местная жительница, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Инцидент произошел во время движения автомобиля по трассе.

В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был поврежден при детонации БПЛА. Пострадавшая госпитализирована, — сказано в публикации.

По предварительным данным, женщина получила ранения средней степени тяжести и была экстренно доставлена в медицинское учреждение. Российские системы ПВО сбили 10 вражеских дронов в небе над районами Воронежской области, добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в период с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 20 дронов ВСУ. Все беспилотники были самолетного типа. Атакам противника подверглись шесть регионов страны. Наибольшее количество беспилотников (семь) было сбито над территорией Курской области. Над Ростовской областью уничтожили четыре дрона.