В российском регионе объявили режим угрозы атаки БПЛА

Режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов введен в Воронеже, объявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он призвал жителей укрыться в помещениях.

Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112, — указал он.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами четыре региона России, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 13 воздушных целей.

До этого в Воронежской области в результате атаки БПЛА были повреждены жилой дом и автозаправочная станция. Как уточнил Александр Гусев, средства противовоздушной обороны за ночь обнаружили и сбили два беспилотника.

Кроме того, еще два человека были ранены при атаке на частный дом в поселке Октябрьский. Женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями, а мужчину — с баротравмой. В доме также повреждены фасад, крыша и остекление.