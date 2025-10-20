Два мирных жителя стали жертвой атаки ВСУ на Белгородскую область Гладков: два человека погибли при атаке беспилотника ВСУ в селе Ясные Зори

В результате атаки украинского беспилотника на сельскохозяйственное предприятие в белгородском селе Ясные Зори погибли двое местных жителей, передает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Мужчина и женщина скончались на месте от полученных ранений после сброса взрывных устройств с дрона.

В селе Ясные Зори в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте, — сказано в публикации.

Также от удара ранило еще одного местного жителя, пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги был доставлен в больницу. В настоящее время ему проводят экстренную операцию.

Ранее Гладков сообщил, что боец «Орлана» погиб от атаки FPV-дрона при выполнении задания в селе Борисовка Волоконовского района. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

До этого губернатор рассказал о массированной атаке ВСУ с применением примерно 120 беспилотников. По данным главы региона, в результате этих ударов погибли два человека и еще восемь получили ранения разной степени тяжести.