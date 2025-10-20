Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 02:07

Два мирных жителя стали жертвой атаки ВСУ на Белгородскую область

Гладков: два человека погибли при атаке беспилотника ВСУ в селе Ясные Зори

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате атаки украинского беспилотника на сельскохозяйственное предприятие в белгородском селе Ясные Зори погибли двое местных жителей, передает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Мужчина и женщина скончались на месте от полученных ранений после сброса взрывных устройств с дрона.

В селе Ясные Зори в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника на территорию сельхозпредприятия погибли два мирных жителя. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте, — сказано в публикации.

Также от удара ранило еще одного местного жителя, пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги был доставлен в больницу. В настоящее время ему проводят экстренную операцию.

Ранее Гладков сообщил, что боец «Орлана» погиб от атаки FPV-дрона при выполнении задания в селе Борисовка Волоконовского района. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

До этого губернатор рассказал о массированной атаке ВСУ с применением примерно 120 беспилотников. По данным главы региона, в результате этих ударов погибли два человека и еще восемь получили ранения разной степени тяжести.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
жертвы
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян призвали не защищаться от простуды большим количеством цитрусовых
Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в петербургском Пулково
Стало известно, откуда будет видно ярчайшую комету 2025 года
Россиянам объяснили, как продлить срок службы сайдинга
Жизнь после комы, усыновление ребенка, отношения: где сейчас певица МакSим
Два мирных жителя стали жертвой атаки ВСУ на Белгородскую область
«Врата ада»: бойцы ВСУ описали атаку российского Су-34
МакSим ответила на вопрос о планах по усыновлению ребенка
Фаза Луны сегодня, 20 октября: как избежать несчастий на Черную Луну?
Глава КГБ Белоруссии рассказал о работе над диалогом с Украиной
МакSим рассказала о своем самочувствии после выхода из комы
Гороскоп на 20 октября: шанс для Скорпионов и ловушка для Близнецов
Захарова раскрыла детали подготовки встречи Путина и Трампа
Воздушная гавань Казани временно прекратила работу
Тело тренера чемпионов мира по боксу найдено в Подмосковье
Приметы 20 октября: Сергий Зимний — встречаем холод и наблюдаем за птицами
«Я чуть не потерял яичко»: как живет теннисист Андрей Рублев
Два аэропорта Приволжья временно изменили режим работы
Роднина удивилась реакции на свои слова о пенсиях
Главред Sputnik Азербайджан Картавых прилетел в Москву
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.