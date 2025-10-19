Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 19:51

Гладков сообщил о трагической гибели бойца «Орлана»

Гладков: боец «Орлана» погиб при атаке украинских дронов

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Боец «Орлана» погиб при атаке FPV-дрона при выполнении задания в селе Борисовка Волоконовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

При выполнении боевого задания в селе Борисовка Волоконовского района в результате атаки FPV-дрона погиб один и ранены четыре бойца подразделения «Орлан», — сообщил Гладков.

По информации губернатора, военный скончался до прибытия в больницу. Гладков выразил соболезнования родным и сослуживцам бойца, а также сообщил, что намерен оказать помощь семье погибшего.

Ранее Гладков сообщил о массированной атаке ВСУ с применением примерно 120 беспилотников. По данным главы региона, в результате этих ударов погибли два человека и еще восемь получили ранения разной степени тяжести.

Также губернатор рассказывал, что один местный житель получил ранения при ракетной атаке на город Валуйки. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
смерти
бойцы
ВСУ
атаки
