Стало известно, сколько российская ПВО отразила атак БПЛА за три часа

Стало известно, сколько российская ПВО отразила атак БПЛА за три часа Российские силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников за три часа

В течение трех часов российские силы ПВО сбили 15 украинских БПЛА самолетного типа, передает Минобороны РФ. Операция по ликвидации беспилотников проводилась с 17:00 до 20:00 мск.

В период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в публикации.

Российские расчеты противовоздушной обороны сбили десять дронов в небе над Воронежской областью. Еще пять беспилотников уничтожили над Белгородской и Ростовской областями.

Ранее ведомство сообщило, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 45 украинских беспилотников над регионами России. Атаки велись в период с 23:00 18 октября до 07:00 19 октября по московскому времени. В частности, 12 беспилотников было ликвидировано над Самарской областью, 11 — над Саратовской областью.

Накануне, 18 октября, пресс-служба российского Минобороны сообщила, что шесть снарядов HIMARS, четыре авиабомбы и 140 украинских дронов были сбиты силами ПВО за прошедшие сутки в зоне проведения СВО. Российские войска поразили центр подготовки операторов дронов Главного управления разведки Украины. Удары также были нанесены по радиолокационной станции ПВО и предприятиям, работающим на нужды военно-промышленного комплекса противника.