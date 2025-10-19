Стало известно, сколько российская ПВО отразила атак БПЛА за три часа

В течение трех часов российские силы ПВО сбили 15 украинских БПЛА самолетного типа, передает Минобороны РФ. Операция по ликвидации беспилотников проводилась с 17:00 до 20:00 мск.
В период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в публикации.
Российские расчеты противовоздушной обороны сбили десять дронов в небе над Воронежской областью. Еще пять беспилотников уничтожили над Белгородской и Ростовской областями.
Ранее ведомство сообщило, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 45 украинских беспилотников над регионами России. Атаки велись в период с 23:00 18 октября до 07:00 19 октября по московскому времени. В частности, 12 беспилотников было ликвидировано над Самарской областью, 11 — над Саратовской областью.
Накануне, 18 октября, пресс-служба российского Минобороны сообщила, что шесть снарядов HIMARS, четыре авиабомбы и 140 украинских дронов были сбиты силами ПВО за прошедшие сутки в зоне проведения СВО. Российские войска поразили центр подготовки операторов дронов Главного управления разведки Украины. Удары также были нанесены по радиолокационной станции ПВО и предприятиям, работающим на нужды военно-промышленного комплекса противника.