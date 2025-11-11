Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 13:25

В Европе сообщили о риске не успеть помочь Украине

Politico: даже изъяв российские активы, ЕС может не успеть выдать Киеву кредит

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз может не успеть перечислить Украине средства от замороженных активов России до апреля 2026 года, когда у Киева закончатся деньги, сообщает Politico. По информации источника, даже при одобрении «репарационного кредита» в декабре потребуется долгое согласование в национальных парламентах стран ЕС.

В материале говорится, что план столкнулся с серьезными политическими и юридическими препятствиями. Бельгия заблокировала инициативу на октябрьском саммите, требуя предоставления странам-членам ЕС юридических гарантий покрытия возможных финансовых потерь от ответных мер России.

Данный вопрос был отложен до декабрьского саммита, а Европейская комиссия получила поручение разработать альтернативные варианты кредитования Украины на 2026-2027 годы. Однако, как отмечает издание, эти схемы малопривлекательны для многих стран-членов, которые уже сейчас борются с высокой государственной задолженностью.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что использование замороженных российских активов для финансирования Украины может ухудшить мировую ситуацию. По его мнению, предоставление Киеву кредита в размере €140 млрд (13 трлн рублей) за счет этих средств приведет к продолжению боевых действий как минимум на два года.

