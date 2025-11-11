Министр Вотрен ответила на вопрос о числе ядерных боеголовок у Франции

Министр Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен отказалась называть число ядерных боеголовок, которые стоят на вооружении страны. Так она ответила в эфире Europe 1 на просьбу ведущей прокомментировать информацию о 290 боеголовках. Глава Минобороны подчеркнула, что эта информация является секретной.

Я не буду называть вам количество боеголовок, это совершенно секретная информация. Но могу сказать, что наша страна действительно вооружается, вооружается по всем направлениям, потому что если посмотреть на опыт Украины, то становится ясно, что мы должны быть вооружены во всех областях, то есть дронами, средствами противодействия дронам, конечно, но также и пехота, и авиация, — заявила Вотрен.

Ранее глава Генштаба Франции Фабьен Мандон заявил, что французские военные должны быть готовыми к возможному вооруженному конфликту с Россией в течение следующих трех-четырех лет. Он подчеркнул необходимость активизации усилий по перевооружению страны. По его словам, Москва якобы может рассмотреть возможность конфронтации в Европе.

Позже военный политолог Андрей Кошкин отметил, что французское руководство на ходу выдумывает сроки военного конфликта с Россией, однако это является лишь элементом политической риторики. По его мнению, в Париже никто не производил реальных аналитических расчетов.