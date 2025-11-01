Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 11:17

Политолог ответил, готовы ли французы начать войну с Россией через три года

Политолог Кошкин: во Франции выдумывают на ходу сроки военного конфликта с РФ

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Dante Badano/Psnewz/Global Look Press

Французское руководство на ходу выдумывает сроки военного конфликта с Россией, однако это является лишь элементом политической риторики, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По мнению военного политолога, в Париже никто не производил реальных аналитических расчетов.

Почему во Франции заявляют, что готовы воевать с РФ через три или четыре года? Пять лет — много, год — нереально, а три года — самый раз. Через три года еще неизвестно, будет ли глава Генштаба Франции Фабьен Мандон в должности. Французскому лидеру Эммануэлю Макрону два года осталось [до выборов]. Так что, вы понимаете, эти цифры звучат не из того, что глава страны просчитал возможности ВПК, поступления средств военного бюджета и сроки обучения новобранцев. Это же политическая трескотня, просто пиар, — высказался Кошкин.

Ранее Мандон заявил, что французские военные должны быть готовыми к возможному вооруженному конфликту с Россией в течение следующих трех-четырех лет. Он подчеркнул необходимость активизации усилий по перевооружению страны. По его словам, Москва якобы может рассмотреть возможность конфронтации в Европе.

Франция
Россия
Эммануэль Макрон
Европа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт
«В честь него назвали»: Архипов вспомнил шутку Попова над своей болезнью
Минобороны РФ сообщило о завершении зачистки в ряде населенных пунктов
Стало известно, на какой шаг может вынудить РФ передача Tomahawk Украине
«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке
Спецназ ГУР пытался высадиться с вертолета под Красноармейском
Сильный взрыв прогремел на территории крупнейшего НПЗ в Мексике
Путин присвоил Зейналовой новый ранг
Появились кадры последствий взрыва в квартире ростовского дома
Рубль будет стабилен? Курс сегодня, 1 ноября, что с долларом, евро и юанем
Появились кадры провальной высадки спецназа ГУР в Красноармейске
«Папочка, я тебя люблю»: дочка и вдова Попова попрощались с актером
Прокуратура запросила 15 лет колонии для экс-чиновника Минприроды
Конкурс «Народный участковый» запустил финальное онлайн-голосование
Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» назвали жуткой несправедливостью
Режиссер Арутюнов вспомнил напутственные слова умершего Романа Попова
Оппозиция Тайваня обвинила НАТО в украинском конфликте
Платные парковки Ростова-на-Дону: где, как и сколько платить за машино-место
В жилом доме в Ростове-на-Дону прогремел взрыв
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.