Политолог ответил, готовы ли французы начать войну с Россией через три года Политолог Кошкин: во Франции выдумывают на ходу сроки военного конфликта с РФ

Французское руководство на ходу выдумывает сроки военного конфликта с Россией, однако это является лишь элементом политической риторики, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По мнению военного политолога, в Париже никто не производил реальных аналитических расчетов.

Почему во Франции заявляют, что готовы воевать с РФ через три или четыре года? Пять лет — много, год — нереально, а три года — самый раз. Через три года еще неизвестно, будет ли глава Генштаба Франции Фабьен Мандон в должности. Французскому лидеру Эммануэлю Макрону два года осталось [до выборов]. Так что, вы понимаете, эти цифры звучат не из того, что глава страны просчитал возможности ВПК, поступления средств военного бюджета и сроки обучения новобранцев. Это же политическая трескотня, просто пиар, — высказался Кошкин.

Ранее Мандон заявил, что французские военные должны быть готовыми к возможному вооруженному конфликту с Россией в течение следующих трех-четырех лет. Он подчеркнул необходимость активизации усилий по перевооружению страны. По его словам, Москва якобы может рассмотреть возможность конфронтации в Европе.