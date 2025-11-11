Названо количество пострадавших после стрельбы в Сухуме В Сухуме в результате стрельбы пострадало пять человек

Пять человек были ранены в результате стрельбы в Сухуме, сообщили в ТАСС со ссылкой на МВД. Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут объявил план-перехват в столице, уточнили в Telegram-канале ведомства.

МВД Абхазии проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и задержанию причастных лиц по факту перестрелки в г. Сухум, имевшей место в районе «Вием» 11 ноября, — заявили в министерстве.

В розыскных мероприятиях участвуют подразделения управления уголовного розыска и СОБР МВД, УВД Сухума. Также ситуацию держит на контроле президент республики Бадра Гунба, добавили в ведомстве.

