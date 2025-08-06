Впервые за 30 лет Сочи и Сухум связал водный рейс

Впервые за 30 лет Сочи и Сухум связал водный рейс В Сухум прибыл первый рейс с пассажирами из Сочи

Впервые за более чем 30 лет в порт абхазского Сухума прибыл тестовый рейс с пассажирами из Сочи. Скоростному судну «Космонавт Павел Попович» типа «Комета 120М» требуется всего 2,5 часа, передает РИА Новости. Пока никакого расписания водных рейсов нет.

Директор Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Анна Фоменко сообщила, что технические мероприятия, запланированные в порту Сухума, были выполнены в полном объеме. Они касались установки кранцевой защиты, настила, а также леерного ограждения для защиты людей от падения.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян сообщил, что Абхазия является самым бюджетным безвизовым туристическим направлением для россиян в августе. По его словам, недельный отдых там обойдется в 35 тысяч рублей за двоих без учета дороги.

В «Русском Экспрессе» рассказали, что стоимость тура в Абхазию во второй половине августа, включая перелет, недельное проживание в четырехзвездочном отеле по системе «все включено» начинается от 109,6 тысячи на двоих. Аналогичный тур в Турцию стоит минимум 100,1 тысячи рублей.