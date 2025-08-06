Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Названа безвизовая страна, где можно отдохнуть за 35 тысяч рублей на двоих

Замглавы АТА Мкртчян: в Абхазии в августе можно отдохнуть за 35 тысяч рублей

Гагра, Абхазия Гагра, Абхазия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Абхазия является самым бюджетным безвизовым туристическим направлением для россиян в августе, сообщил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян. По его словам, недельный отдых там обойдется в 35 тысяч рублей за двоих без учета дороги.

Четырехзвездочный отель с трехразовым питанием там можно найти за 2,5 тысячи рублей в день на одного человека. То есть 5000 рублей за номер, — поделился турэксперт.

Он уточнил, что речь не идет об отелях «все включено». Если нужен таковой, то ближайший по цене вариант — Египет. Отпуск на двоих в «трешке» там будет стоить в среднем 65 тысяч рублей с учетом перелета, трансфера и страховки, отметил Мкртчян.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин предостерег россиян от самостоятельных путешествий. Дело в том, что организованные туры гораздо безопаснее и часто дешевле, объяснил он. Кроме того, он указал на тот факт, что путешественники-одиночки вынуждены самостоятельно решать все возникающие на месте проблемы.

