Турэксперт предостерег россиян от самостоятельных путешествий

Сейчас гораздо безопаснее путешествовать с помощью агентств, учитывая ограничения воздушного сообщения и закрытие границ, заявил «Москве 24» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, такие поездки могут обойтись дешевле, чем самостоятельные.

Как отметил Горин, в случае экстренной ситуации люди, которые путешествуют через агентства, быстрее получат поддержку. В то время как самостоятельные туристы будут вынуждены решать проблемы без дополнительной помощи. На такие случаи им нужен запас средств при себе.

Эксперт также подчеркнул, что предложения агрегаторов или турагентств зачастую бывают дешевле. Это связано с тем, что компании заранее бронируют и оплачивают места. При крупной брони оптом цена, как правило, ниже, уточнил Горин. Вдобавок к этому агентства предлагают различные программы лояльности.

Ранее вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян заявил, что в ближайший месяц самым доступным для российских граждан будет отдых в Абхазии. Он объяснил, что туры в Краснодарский край могут стоить дороже.