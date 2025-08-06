Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 15:52

Турэксперт предостерег россиян от самостоятельных путешествий

Вице-президент РСТ Горин посоветовал россиянам путешествовать через агентства

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сейчас гораздо безопаснее путешествовать с помощью агентств, учитывая ограничения воздушного сообщения и закрытие границ, заявил «Москве 24» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, такие поездки могут обойтись дешевле, чем самостоятельные.

Как отметил Горин, в случае экстренной ситуации люди, которые путешествуют через агентства, быстрее получат поддержку. В то время как самостоятельные туристы будут вынуждены решать проблемы без дополнительной помощи. На такие случаи им нужен запас средств при себе.

Эксперт также подчеркнул, что предложения агрегаторов или турагентств зачастую бывают дешевле. Это связано с тем, что компании заранее бронируют и оплачивают места. При крупной брони оптом цена, как правило, ниже, уточнил Горин. Вдобавок к этому агентства предлагают различные программы лояльности.

Ранее вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян заявил, что в ближайший месяц самым доступным для российских граждан будет отдых в Абхазии. Он объяснил, что туры в Краснодарский край могут стоить дороже.

туристы
путешествия
поездки
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
В Новороссийске объявили тревогу из-за безэкипажных катеров
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.