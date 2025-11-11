Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 14:43

В Госдуме приняли закон об усилении уголовного наказания за диверсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы рассмотрели и одобрили в первом чтении законопроект, направленный на усиление уголовной ответственности за диверсии, передает ТАСС. Наказание за вовлечение детей в диверсии может включать пожизненное лишение свободы.

Законопроект ужесточает наказание за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетних в диверсии, террористическую деятельность. Санкции по этой статье будут предусматривать от 10 до 20 лет тюрьмы, штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей и пожизненное заключение. Также предлагается снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет по ряду преступлений. Участие в диверсионных сообществах не подлежит условным наказаниям. Для досрочного освобождения за диверсионные преступления и связанные с ними деяния необходимо отбыть 75% назначенного срока.

Законопроект также предусматривает расширение перечня преступлений, за которые не предусмотрено условное наказание, добавив в него участие в диверсионной организации. Для условно-досрочного освобождения за диверсии и связанные преступления необходимо отбыть 75% срока.

Ранее в Башкирии задержаны восемь человек, которых подозревают в подготовке диверсий на объектах сотовой связи. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на диверсионную деятельность.

Госдума
законопроекты
диверсии
уголовная ответственность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ пресекла акцию спецслужб ФРГ в Волгоградской области
СК возбудил уголовное дело после обрушения части колонны «Снежкома»
Иммунолог перечислила главные аллергены в квартире
Увеличилось число пострадавших при мощном обрушении обломков в Красногорске
Лунгин дал оценку новому сериалу Крыжовникова «Москва слезам не верит»
Психолог назвала неочевидный фактор, мешающий найти любовь
Обрушение колонны «Снежкома» в Красногорске: пострадавшие, был ли это БПЛА
Стало известно, кого обвинили по делу о коррупции в энергетике Украины
«Давид и Голиаф»: снимок Тейлор Свифт и Сабрины Карпентер «взорвал» Сеть
P. Diddy получил шанс вырваться на свободу раньше срока
Военэксперт назвал важное отличие антидрона «Серп-П6» от предыдущей модели
Неизлечимая болезнь, скандалы, дружба с Зеленским: как живет Марат Башаров
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец пожаловался на компанию
Автоэксперт перечислил авто, которые можно будет привозить после 1 декабря
Военкор раскрыл значение освобождения Новоуспеновского
В Госдуме предложили способ мотивировать россиян меньше пить алкоголь
Эксперт объяснил, почему покупатели стали сами заказывать машины из Китая
Военэксперт ответил, когда могут сократиться обстрелы Белгорода и Курска
Крупный российский бизнесмен умер в европейской стране
Аксенов дал Путину железобетонное обещание
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.