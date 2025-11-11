В Госдуме приняли закон об усилении уголовного наказания за диверсии

Депутаты Государственной думы рассмотрели и одобрили в первом чтении законопроект, направленный на усиление уголовной ответственности за диверсии, передает ТАСС. Наказание за вовлечение детей в диверсии может включать пожизненное лишение свободы.

Законопроект ужесточает наказание за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетних в диверсии, террористическую деятельность. Санкции по этой статье будут предусматривать от 10 до 20 лет тюрьмы, штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей и пожизненное заключение. Также предлагается снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет по ряду преступлений. Участие в диверсионных сообществах не подлежит условным наказаниям. Для досрочного освобождения за диверсионные преступления и связанные с ними деяния необходимо отбыть 75% назначенного срока.

Законопроект также предусматривает расширение перечня преступлений, за которые не предусмотрено условное наказание, добавив в него участие в диверсионной организации. Для условно-досрочного освобождения за диверсии и связанные преступления необходимо отбыть 75% срока.

Ранее в Башкирии задержаны восемь человек, которых подозревают в подготовке диверсий на объектах сотовой связи. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на диверсионную деятельность.