11 ноября 2025 в 14:39

В Дагестане на 100% выросли цены на восстановление девственности

Mash: цены на восстановление девственности в Дагестане выросли до 70 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане на 100% выросли цены на процедуру восстановления девственности, сообщает Telegram-канал Mash. Стоимость процедуры теперь достигает 70 тыс. рублей и выше, тогда как ранее она обходилась в среднем в 35 тыс.

Количество обращений за гименопластикой выросло на 120% по сравнению с прошлым годом. Основная часть пациенток — девушки от 17 до 25 лет из Дагестана и соседних регионов Северного Кавказа, но все чаще сюда приезжают и жительницы других российских областей.

Местные невесты выбирают операцию, чтобы вступить в брак по традиционным канонам, избегая осуждения знакомых врачей. Для многих женщин Дагестан стал удобным местом — близко, конфиденциально и безопасно. Есть и те, кто прибегает к интимной пластике ради эксперимента или любопытства, совмещая поездку с путешествием.

Ранее пластический хирург Софья Абдулаева в беседе с NEWS.ru заявила, что стоимость маммопластики в России варьируется от 300 тыс. до 2 млн рублей. По ее словам, окончательный ценник зависит не только от качества самих имплантов, но и сложности операции. Она отметила, что также нужно учитывать стоимость работы анестезиолога и расходных материалов. По словам хирурга, также в расчет входит оплата операционной и работы персонала.

