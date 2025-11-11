Конкурс управленцев «Лидеры России» изменил формат

Конкурс «Лидеры России» переходит с индивидуального на командный формат, сообщил первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко, передает «Коммерсант». Инициативу предложил российский лидер Владимир Путин, пояснил он. Каждая группа будет состоять из пяти человек.

Мир настолько сложен, что практически нет задач, которые можно решить в одиночку, они решаются командой. Коллективная работа — это то, что свойственно российским традиционным ценностям, — сказал Кириенко.

Ранее ЛДПР анонсировала запуск программы по трудоустройству участников спецоперации. Проект уже получил поддержку Владимира Путина, поэтому реализация инициативы начнется в ближайшее время и будет направлена на комплексную интеграцию ветеранов в мирную жизнь.

До этого российский лидер также высказался о программе «Время героев», суть которой, по его словам, заключается в том, чтобы участники СВО продолжили служение Родине уже в мирной жизни — в первую очередь в сфере государственного и муниципального управления. Он подчеркнул, что, как говорил советский поэт Владимир Высоцкий, это означает работу на «мирной передовой».